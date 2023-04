Junge Nordmänner machten Riesenschritt zum Aufstieg

Werbung

Auf den letzten Drücker holte sich die zweite Herren-Mannschaft der Union Volleyball Raiffeisen Waldviertel mit dem Sieg gegen St. Pölten das Ticket für die Relegation um den Aufstieg in die Austrian Volley League 2. Und dort lieferten sie zum Start in die Aufstiegsspiele eine bärenstarke Leistung ab, fertigten Gegner Liebenau/Graz II auswärts mit 3:0 ab.

Die jungen Nordmänner erwischten einen sehr guten Start, erspielten sich gleich einen Fünf-Punkte-Vorsprung und gaben diesen bis zum Satzende nicht mehr her - 25:22. Der zweite Satz war umkämpfter. URW startete zwar wieder gut, geriet aber später in Rückstand. Bei 17:20 kam aber die Wende, die Waldviertler drehten das Spiel und holten auch Satz zwei - 25:23. Diesen Motivationsschub nahmen die Spieler mit in den dritten Satz und schlossen diesen auch mit 25:22 ab.

Mit diesem 3:0-Auswärtssieg hat Waldviertel II bereits den Grundstein für den Aufstieg in die 2. Bundesliga gelegt. Am Ostermontag möchten sie diesen vor eigenem Publikum in der Stadthalle Zwettl fixieren. Los geht's um 14 Uhr.