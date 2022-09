URW-Manager Hahn rechnet mit spannender Saison

Werbung

Das Einkaufsprogramm der Union Volleyball Raiffeisen Waldviertel ist abgeschlossen. Vor der Teampräsentation am kommenden Freitag kommt kein neuer Spieler mehr dazu. „Wir haben uns im Vorstand dagegen ausgesprochen, wollen den Weg, verstärkt auf die jungen Spieler zu setzen, beibehalten“, erklärt Manager Werner Hahn.

Näher über die Pläne ins Detail gehen will er auch am Freitag im Zuge der Team-Präsentation, die ab 19.30 Uhr in der Zwettler Stadthalle über die Bühne gehen wird – und ausdrücklich offen zugänglich ist. „Jeder ist herzlich eingeladen“, betont Hahn. „Wir haben ein cooles Programm, stellen die neuen Mannschaften und auch unsere Pläne mit Damenteams und Nachwuchs vor.“ Nicht fehlen darf freilich auch ein Rückblick auf die vorige Double-Saison – und ein Ausblick auf die neue.

Saison startet in zwei Wochen

Der Manager wirft bereits einen Blick voraus auf die in zwei Wochen startende Saison. Er erwartet eine spannende AVL. „Die Spitze ist so knapp beisammen wie schon lange nicht. Tirol und Aich/Dob haben mächtig Gas gegeben, auch Amstetten hat ordentlich aufgerüstet. Das wird eine ordentliche Aufgabe, sich da in den Top vier zu behaupten“, sagt Hahn. Auch Weiz oder Sokol, wo URW-Außenangreifer Raphael Trauth untergekommen ist, hätten sich gut verstärkt. „Was Tirol und Aich/Dob da im Sommer bewegt haben, das ist in unserer Region einfach nicht drin. Wir haben nie fertige Spieler gekauft, sondern immer auf Spieler gesetzt, in denen wir Potenzial sehen und haben versucht, sie weiterzuentwickeln. Darauf werden wir auch in Zukunft setzen.“

So seien auch viele Top-Spieler nach der historischen Saison einfach nicht zu halten gewesen. „Da kommen Angebote, da können wir nicht mithalten“, sagt Hahn. Am Ende musste die Top-Grund-Sechs zerfleddert werden – nur Aufspieler und Mittelblocker blieben. „Bis da etwas Neues aufgebaut ist, dauert es seine Zeit. Aber wir machen schon gute Fortschritte.“

Am Wochenende waren die Nordmänner beim Zlín-Cup im Einsatz, holten dort schon zwei Siege gegen Ostrava und Viden, gegen Zlín und Myjava war die Smejkal-Truppe unterlegen. „Die Entwicklung ist positiv, das ist das wichtigste“, sagt Hahn. „Unser Saisonplan ist ohnehin darauf ausgelegt, in der entscheidenden Phase der Meisterschaft da zu sein.“