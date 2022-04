Meister Graz rausgekickt: Waldviertel steht im AVL-Finale

Werbung

Die Nordmänner spielen sich immer mehr in einen Rausch. Am Samstagabend schoss die Union Volleyball Waldviertel im dritten Halbfinal-Spiel den amtierenden österreichischen Meister UVC Graz mit 3:0 aus der Zwettler Stadthalle und schnappte sich damit im dritten Spiel der "Best of Five"-Serie - also bei der ersten Gelegenheit - das Ticket für das Finale der Austrian Volley League.

Aus vergangenen Duellen waren die Waldviertler vor den Grazern gewarnt - in der Vorsaison wurden sie im Halbfinale ein Opfer der Steirer auf deren Weg zum Meistertitel. Auch diesmal waren die ersten beiden Begegnungen spannend. Die dritte Partie wurde aber mehr oder weniger zum Triumphmarsch der Nordmänner.

Der Start verlief noch ebenbürtig, bei 9:7 führten die Heimischen aber erstmals mit zwei Punkten und setzten sich von da an ab. Bei 19:11 versuchte Graz-Coach Robert Koch seine Mannschaft aufzurütteln, am Ende ging Satz eins mit 25:19 aber klar an URW. Satz Nummer zwei folgte gleich mit 25:14. Besonders ein Service mit 113km/h von Daulton Sinoski blieb hier in Erinnerung.

Im dritten Satz erhöhte Graz die Schlagzahl, ging mit einem Blitzstart drei Punkte in Führung. Diese hielt aber nicht lange. Ein Time-out von URW-Coach Zdenek Smejkal brachte die Wende und bald darauf den Ausgleich auf 7:7. Zwar hielten die Murstädter weiterhin dagegen, was die Dramaturgie der Ereignisse noch weiter steigerte - unterm Strich war aber auch der dieser Abschnitt eine klare Sache für die Waldviertler, die sich mit 25:20 durchsetzten und sich damit das Finalticket schnappten.

Der Halbfinal-Auftritt war eine Kampfansage der Nordmänner an den noch zu ermittelnden Finalgegner. Dem umkämpften 3:2 zum Serienauftakt ließen sie zwei 3:0-Siege folgen, zogen souverän ins Endspiel ein. Der zweite Finalist steht womöglich schon am Sonntag fest. Aich/Dob hat nach zwei klaren Siegen gegen Amstetten Sonntagabend den ersten Matchball.

Stimmen zum dritten Halbfinal-Spiel zwischen Waldviertel und Graz:

Mitch Peciakowski (Co-Trainer URW): “Wir haben schon lange nicht so klar gegen Graz, den regierenden Meister gewonnen. Nun sind wir im Finale.“

Marek Sulc, #17 der Waldviertler: „Wir haben im ersten und zweiten Satz konzentriert gestartet. Wir konnten das umsetzen, was wir uns vorgenommen haben. Durch das Wechseln im dritten Satz auf Seite der Grazer sind wir nervös geworden. Ich bin glücklich für das Team und für das beste Volleyballpublikum Österreichs, dass wir nun den Finaleinzug geschafft haben.“

Robert Koch (Trainer UVC Graz): Gratulation an das Team der Union Raiffeisen Waldviertel. Wir haben viele junge Spieler, das ist unsere Philosophie. Man sieht eine gute Entwicklung, das ist unsere Zukunft.“

David Reiter, #12 der Grazer: „Es war ein gutes Auftreten von Waldviertel. Wir haben uns heute unter Wert verkauft. Das erste Spiel war gut, die Spiele zwei und drei nicht. Es fehlten leider auch einige Stammspieler.“