Mit einem Aprilscherz stimmten Waldviertels Volleyballer auf Facebook ihre Fans auf die Finalwochen in der Austrian Volley League ein. Die NÖN sprach mit „Rückkehrer“ Michał Peciakowski.

NÖN: In einem Aprilscherz wurde Ihr Comeback bei den Profis angekündigt. Spaß beiseite, wären Sie in den kommenden Wochen nicht gern noch dabei?

Michał Peciakowski: Das wäre total cool. Aber alle erfahrenen Spieler haben immer gesagt, wenn man aufhört, soll man ganz aufhören. Wenn man mich dringend braucht, ist das natürlich etwas anderes.

Wie schätzen Sie die Chancen für Ihre ehemaligen Mannschaftskollegen im Finale gegen Aich/Dob ein?

Peciakowski: Ich wünsche ihnen alles Gute, vielleicht ist sogar mehr drin als letztes Jahr. Aber ehrlicherweise glaube ich, dass sie vielleicht zwei Spiele gewinnen werden und eventuell daheim überraschen können. Auch das wäre schon ein kleiner Fortschritt.

In der Saisonpause hat der Verein einen großen Umbruch gewagt. Wie stark schätzen Sie die Mannschaft heute im Vergleich zu ihrer aktiven Zeit ein?

Peciakowski: Das ist so schwierig zu sagen, ich kann es fast nicht. Mit Lars Bornemann ist ihnen auf jeden Fall ein guter Griff gelungen. Er ist eine große Aufwertung für das Team. Außerdem finde ich es so cool, dass mit Christopher Hahn ein Nachwuchsspieler jetzt regelmäßig in der Bundesliga zum Einsatz kommt.

Als Nachwuchsleiter haben Sie den Überblick. Wer könnte Christopher Hahn in Zukunft zu den Profis folgen?

Peciakowski: Da warten ganz viele Talente. So eine Qualität hat es im Waldviertel noch nie gegeben. Die U13 ist Landesmeister geworden, das ist das Niveau deutlich gestiegen. Philipp Dräger hat die körperlichen Voraussetzungen, um bald den Sprung zu schaffen. Bei den jüngeren Spielern sind unter anderen Simon Dräger, Fabian Scheikl oder Jakob Seemann sehr vielversprechend.

Was möchten Sie im Zuge Ihrer Arbeit noch verbessern?

Peciakowski: Ich möchte einfach, dass in der Region etwas entsteht, wir wollen das Volleyviertel sein. Wir arbeiten schon mit vielen Schulen zusammen, aber es ist noch nicht so, dass die Leute sich von alleine melden. Ein paar trauen sich vielleicht noch nicht ganz. Daran möchte ich arbeiten.