Noch Luft nach oben bei den Nordmännern

Mit Spannung wurde in Zwettl der Saisonstart der Union Volleyball Waldviertel gegen TSV Raiffeisen Hartberg in der Power Fusion Volley League Men erwartet, nachdem das erste Auftreten im Supercup-Finale Hypo Tirol vorige Woche phasenweise sehr vielversprechend war. Doch am Ende mussten sich die Nordmänner in vier Sätzen geschlagen geben.

Waldviertel startete gut in den ersten Satz. In der Anfangsphase wirken die Nordmänner am Service aggressiver. Durch schnelle Bälle über die Mitte glichen die Hartberger auf 14:14 aus. In weiterer Folge ging es Punkt für Punkt weiter und keine der Mannschaften setzte sich ab. Erst bei 19:21 führten die Hartberger mit zwei Punkten Vorsprung. Auch nach der Auszeit von Zdenek Smejkal gelang den Nordmännern das Outside nicht. Schlechte Annahme und Geschenke an die Gastmannschaft führen zum Verlust des ersten Satzes mit 20:25.

Nordmänner kämpften sich heran

Unverändert kamen die Mannschaften zum zweiten Satz auf das Spielfeld. Die Hartberger starten motiviert und legen vor. Mit viel Engagement und Einsatz holten die URW-Spieler zwar Punkte auf, schlossen aber nicht an die Steirer an. Trainer Smejkal brachte etliche Spieler zum Einsatz, aber die Nordmänner hatten keine Chance und der Vorsprung der Steirer wuchs weiter an und so ging dieser zweite Satz mit 18:25 an die Gastmannschaft.

Manager und Saalsprecher Werner Hahn forderte den Satzausgleich - man durfte also gespannt sein, mit welchen Spielern die URW in den dritten Satz startet. Die Nordmänner legten wieder mit guter Defense und Angriffsleistung los. Es lief besser, auch mehr Energie war spürbar. Hartberg ließ sich aber erst nicht abhängen. Die Heimischen spielten einen Vorsprung von sechs Punkten heraus zum 16:10. Die Eigenfehler häuften sich nun auf Seiten der Steirer. In der heißen Phase des Spiels tasteten sich die Gäste wieder auf 19:15 heran, spielten dies aber nicht konsequent zu Ende und die URW gewann diesen dritten Satz mit 25:21.

Im vierten Satz entwickelte sich ein offener Schlagabtausch beider Mannschaften mit viel Bewegung am Spielfeld. Doch die Hartberger legten noch einen Zahn zu, der Kampf der Nordmänner blieb unbelohnt. Mit 25:21 holten sich die Gäste Satz und Spiel.

Stimmen zum Spiel:

Max Thaller, TSV Hartberg: „Wir sind froh über den Sieg, es war nicht leicht, aber die ersten beiden Sätze liefen besser als erwartet. Mit dem ersten Spiel können wir wirklich zufrieden sein, aber wir haben gesehen, woran wir noch arbeiten müssen. Die Stimmung in der Halle war wieder sensationell, da fährt man immer gern her.“

Niki Stooß, Union Volleyball Waldviertel: „Ich bin froh über den MVP-Titel, den nehme ich mit einem lachenden und einem weinenden Auge. In den ersten beiden Sätzen konnten wir nicht mithalten. Im dritten war dann eine neue Energie durch die Wechselspieler am Feld, diese konnten wir leider im vierten Satz nicht mehr ganz nutzen.“