Nordmänner beendeten MEVZA-Saison mit Sieg über Myjava

Nachdem die Union Volleyball Waldviertel in den vergangenen zwei Jahren als Turnierausrichter stets beim Final Four der Mitteleuropa-Liga dabei war, ist heuer schon nach dem Grunddurchgang Schluss. Mit einem 3:2-Sieg über Spartak Myjava beendeten die Nordmänner die MEVZA-Saison aber am Mittwoch noch einmal mit einem Knall.

Der war aber erst mit etwas Verspätung zu hören. Der erste Satz ging nämlich deutlich an die Slowaken. Auch zu Beginn des zweiten Satzes war zunächst Myjava im Vorteil. Danach lief das Waldviertler Werkel aber an. Die Nordmänner spielten aktiver, gingen mehr Risiko und holten nicht zuletzt dank des Top-Einstandes des neuen Außenangreifers Jakob Hukel auch die nötigen Punkte. Knapp vor Satzende drehte URW die Partie.

Im dritten Satz ging es wieder eng her, beide Teams spielten stark, absetzen konnte sich niemand. Am Ende setzten sich wieder die Gäste durch. Das weckte jetzt aber letztendlich den Kampfgeist der Waldviertler, die jetzt mit starken Blocks und gefühlvollen Bällen wieder ausglichen. Im Entscheidungssatz hatten sie dann immer die Nase vorne. Myjava tat sich lange schwer mit Blocks und Angriffen der Heimischen, kämpfte sich aber nochmal auf 13:12 heran. Zwei Monsterblocks beendeten die Partie aber zugunsten der Nordmänner.

Damit liegt der Fokus bei Waldviertel endgültig auf der Austrian Volley League. Vier Partien stehen dort in der Toprunde noch auf dem Programm, ehe es in die Play-offs geht. Das letzte Heimspiel des Monats steigt dabei am Freitag mit dem Schlager gegen Aich/Dob (19 Uhr).

Stimmen zum Spiel:

„Es war ein sehr gutes Spiel von unserer Seite bis zur 2:1 Führung. Im vierten und fünften Satz produzierten wir zu viele Aufschlagfehler, was spielentscheidend war. Das Glück war nicht immer auf unserer Seite.“ - Martin Pipa, Trainer Spartak Myjava

„Nach einem schweren Start im ersten Satz konnten wir durch gute Teamleistung mit viel Geduld die Partie kippen. Jetzt heißt es den Fokus auf das AVL-Match gegen Aich/Dob am Freitag zu legen.“ - Peter Schnabel, Mittelblocker von URW Waldviertel