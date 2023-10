Nordmänner knackten auch Aich/Dob - jetzt mit breiter Brust ins Derby

Eines der brisantesten Duelle im heimischen Volleyball stand am Samstag in der Zwettler Stadthalle auf dem Programm. Fast 600 Zuschauer drängten sich beim Klassiker zwischen Union Waldviertel und Aich/Dob auf den Rängen. Und sie bekamen weitgehend entfesselte Nordmänner zu sehen, die sich vom Vizemeister nicht beeindrucken ließen, einen umjubelten 3:1-Heimsieg feierten.

Der scheint auf dem Papier deutlicher als er im Endeffekt gewesen ist. Die Teams matchten sich über weite Strecken richtig um das Momentum – ganz gemäß der Ausgangslage. Waldviertel und Aich/Dob hatten beide einen etwas verhaltenen Start, hielten bei zwei Punkten. Während Nordmann-Manager Werner Hahn der Auswärtssieg in Ried positiv gestimmt hatte, forderte Martin Micheu jedoch mehr von seiner Mannschaft – zu sehen bekam er es in Zwettl jedoch nur selten, weshalb er im Verlauf des Spiels auf seinem Sitzplatz immer mehr zusammensinken sollte.

Nach Top-Start wurde es noch einmal knackig

Aber der Reihe nach: Die Mannschaften starteten vorsichtig in die Partie, bestachen mit guter Defense. Absetzen konnte sich bis zum Schluss keiner, die Führung wechselte laufend. Bei 24:23 wehrte URW einen Satzball ab, drehte das Spiel noch und holte den ersten Satz mit 26:24. Das gab Selbstvertrauen für den zweiten Satz, in dem die Nordmänner früh einen Fünf-Punkte-Vorsprung holten, diesen laufend ausbauten. Mit 25:15 war's ganz klar.

Wer aber jetzt an eine schnelle Nummer dachte, der hatte die Rechnung ohne Aich/Dob gemacht. Die Kärntner gaben mit neuem Aufspieler im dritten Satz richtig Gas, waren am Service stärker und setzten Waldviertel unter Druck. Auch dank motivierender Worte von Samuel Müller kamen die Heimischen näher, der Satz ging aber klar an die Gäste (16:25).

„Haben es uns schwerer gemacht als notwendig“

War das die Wende? Während Micheu das Spiel im Interview mit Tobi Rudig von Nordmann-TV schon verloren gab, stemmten sich seine Spieler dagegen, glichen auch 10:10 aus. Waldviertel enteilte dann wieder auf 21:17, ehe die Kärntner mit starker Blockarbeit noch für etwas Spannung sorgten. Am Ende setzte sich Engagement und Energie der Nordmänner aber durch: 25:22 und 3:1-Sieg.

„Ein echt knackiges 3:1, obwohl wir es uns schwerer gemacht haben als notwendig“, meinte URW-Libero Jakob Reiter. „Den Schwung von ersten Satz haben wir gut mitgenommen. Wenn Aich/Dob das Service aufgeht, ist das richtig brutal schwer anzunehmen.“

Jetzt geht's zum Derby nach Amstetten

Für die Nordmänner heißt's jetzt wieder Akkus aufladen für das Aufeinandertreffen mit Amstetten am Freitag. So knapp die Duelle in der Vorsaison waren, im ersten Niederösterreich-Derby der neuen Saison ist Waldviertel klar zu favorisieren. Der VCA Amstetten legte einen Fehlstart hin, ist nach drei Runden noch ohne Punkt. „Was die Mannschaft am Platz geboten hat, war ein Skandal“, tobte VCA-Sportdirektor Michael Henschke zuletzt nach dem 1:3 gegen Weiz. „Wir sind in einem Tief und müssen da jetzt rauskommen.“

Ob da das NÖ-Derby gegen Waldviertel zur richtigen Zeit kommt? Immerhin haben die Mostviertler am Freitagabend den Heimvorteil.