Nordmänner verlieren Play off-Auftakt

Schon im Grunddurchgang glich das letzte Duell zwischen URW Waldviertel und Aich/Dob einem Thriller – damals setzten sich die Kärntner knapp 3:2 durch. Doch Samstagabend setzten die beiden Teams zum Auftakt der Viertelfinal-Serie nochmals einen Tick drauf. Eine volle Zwettler Stadhalle, Spannung pur bis zum letzten Ball, Emotionen, ob strittiger Schiedsrichter-Entscheidungen – und am Ende ohne Happy-End für die Waldviertler. Der fünfte Satz, der normalerweise bis 15 gespielt wird, endete mit 24:22 für die Kärntner.

„Es war ein Mega-Match, eine Stimmung wie selten zuvor. Schade, dass wir nicht gewonnen haben“, resümierte URW-Manager Werner Hahn. Entscheidend war für ihn – und wie für ziemlich alle Besucher in der Halle – eine Szene im fünften Satz. Beim Stand von 9:7 sahen die Nordmänner einen geschlagenen Ball bereits am Boden, der Schiedsrichter jedoch noch eine Hand unterm Ball, schlussendlich punkteten die Gäste. „Plötzlich steht‘s 9:8 und nicht 10:7. Mit drei Punkten Vorsprung wäre es für uns nicht mehr weit zum Satzgewinn gewesen“, ärgert sich Hahn. Aber nicht nur diese Szene sorgte bei ihm für Staunen. „Es ist nur erlaubt, dass der Headcoach steht. Der Martin Micheu (Manager Aich/Dob, Anm.) hüpft bei jeder Entscheidung auf, läuft zur zweiten Schiedsrichterin. Das gehört unterbunden. Auch sonst war so vieles fragwürdig. Die zweite Schiedsrichterin hat sich nie zu Wort gemeldet, die Linienrichter hatten kuriose Entscheidungen …“ Trotzdem möchte sich Hahn aufs Sportliche fokussieren. „Es wird schwer, zweimal in Kärnten zu gewinnen – aber es ist nicht unmöglich.“

Samstagabend wird es ernst

Am Freitag reisen die Nordmänner an, trainieren am Freitagabend und Samstagvormittag in der Halle. Am Abend folgt das Spiel, wo ein Sieg Pflicht ist. Gelingt dieser, stünde am Sonntag das alles entscheidende Spiel der Best of 3-Serie am Programm. Scheiden die Waldviertler aus, geht‘s für den regierenden Meister in den Platzierungsspielen nur noch um die Ränge fünf bis acht.

Daran denkt derzeit noch niemand. Bis zur Entscheidung hofft Hahn, dass die gesundheitlich angeschlagenen Spieler wieder fit werden. Routinier Pavel Bartos etwa trat am Samstag mit einer Magen-Darm-Infektion an. „Er wollte unbedingt spielen, hat Unmenschliches geleistet“, sagt Hahn. „Das zeigt, wie sehr sich alle beweisen wollen.“ Lob gab‘s auch von Aichs Martin Micheu: „Alle haben gesagt, dass Waldviertel heute keine Chance hat, aber sie haben supertoll gespielt. Wir haben glücklich gewonnen.“