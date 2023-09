Nordmänner wieder da: „Noch kein Ball gespielt und die Halle ist voll“

Gemeinsam Großes erreichen - unter diesem Motto lud die Union Volleyball Waldviertel am Freitag zur Teampräsentation und gleichzeitig Saison-Kick-off in die Zwettler Stadthalle, die bei dieser Gelegenheit gleich zum ersten Mal in dieser Saison bis auf den letzten Platz gefüllt war.

Tobi Rudig führte als Moderator gewohnt launig durch den Abend. Obmann Peter Kichmayr begrüßte neben den Sponsoren auch Vertreter aus Wirtschaft, Politik und der Medienlandschaft. Er betonte, dass sich die konsequente Basisarbeit des Vereins bezahlt gemacht habe, weil man nun auch zusätzlich mit zwei „Eigenbau-Zweit-Bundesligamannschaften“ den Volleyballsport in ganz Österreich vertreten darf. „Damit fungieren wir als wichtiger Werbeträger für das Waldviertel“, betonte er.

Nordmänner jetzt auch Caterer

Als weitere große Errungenschaft erwähnt der Obmann, dass die URW als Pächter des Stadthallenbuffets in Zusammenarbeit mit dem Gasthaus Hinterlechner aus Preinreichs alle Veranstaltungen catern werde. „Ein großes Danke an im Namen des gesamten Vereins an sämtliche Helfern, die den Verein durch ihre Mitarbeit unterstützen und ohne deren Mithilfe Derartiges nicht möglich wäre.“ Bürgermeister und „Hausherr“ Franz Mold hob die „hervorragende Nachwuchsarbeit“ rund um Michal Peciakowski hervor, sagte weiter:. „Es ist mir auch ein Anliegen, mich für die gute Zusammenarbeit bei der Übernahme des Buffets und für die gastronomische Betreuung der Bälle und Veranstaltungen zu bedanken.“ Nationalratsabgeordneter Lukas Brandweiner ist seit Jahren Stammgast bei den Nordmännern, er gab einen Abriss der Erfolgsgeschichte des Vereins.

Der Abgeordnete Lukas Brandweiner (2. von links) ist Stammgast bei den Spielen der Nordmännern, Bezirkshauptmann Markus Peham (rechts) womöglich auch bald - am Bild mit den URW-Obmännern Peter Kirchmayr (links) und Werner Hahn (2. von rechts). Foto: Franz Pfeffer

Heuer galt es einen Mann vor den Vorhang zu holen: Peter Hiemetzberger. Er erhielt die höchste Auszeichnung des Vereins, den Nordmann in Gold, für seinen ganzjährigen, jahrzehntelangen unermüdlichen Einsatz für den Verein. Ebenso unermüdlichen Einsatz zeigt der geschäftsführende Obmann Werner Hahn. Er war überwältigt von den Zuschauermenge: „Wir haben noch keinen Ball gespielt und die Halle ist voll". Er sprach vom Meistertitel 2022 als sehr großen Erfolg, sagte aber, dass die Saison 2023/24 eine historische werde: „Finanziell, logistisch und auch wirtschaftlich mit drei Bundesligamannschaften bringt das enorme Herausforderungen mit sich. Zudem gilt es, 250 Spielerinnen und Spieler und den Start von 36 Teams in unterschiedlichen Bewerben zu verwalten.“

Werner Hahn und Tobi Rudig verliehen Peter Hiemetzberger (von links) den Goldenen Nordmann. Foto: Franz Pfeffer

Das Trainerteam der Zweierherren, Jakob Reiter und Philip Dräger, spielt erstmals mit der Mannschaft am 30. September gegen die Hotvolleys - in der Stadthalle. Da stellen sich sich auch die Bundesliga-Damen mit den Trainern Luiz Souza und Mario Huber erstmals dem heimischen Publikum gegen Dornbirn vor.

Letztlich kam der große Höhepunkt des Abends, die von Manager Werner Hahn zusammengestellte, neue AVL-Mannschaft der Nordmänner. Ihm ist es wieder gelungen, interessante und talentierte Spieler ins Waldviertel zu lotsen - wie etwa Jan Tarabus, Jan Alexander Berggren, Aidan Saladana, Paul Nusterer, Mateusz Sniezek und Krzysztof Gulak. Sie werden gemeinsam mit Samuel Müller, Timon Wessely, Simon Dräger, Pavel Bartos, Fabian Scheikl, Jakob Reiter, Niklas Stooß, Daan Streutker und Sebastian Pichler versuchen, die Anweisungen der Trainer Zdenek Smejkal und Mitch Peciakowski bestmöglich umzusetzen und dem vielbeschworenen „besten Volleyball-Publikum Österreichs“ viele spannende Momente zu bereiten.