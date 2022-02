ÖVV-Cup: Finaltag in Zwettl

Etwas mehr als sonst wird Volleyball-Österreich am Samstag nach Zwettl blicken. Da hält der Österreichische Volleyballverband eine Liga-Sitzung in der Braustadt ab, eine Schiedsrichtertagung findet statt – und als Krönung des ganzen steigen in der Stadthalle die Cup-Finals der Damen und Herren. „Eine tolle Geschichte, das alles hier bei uns veranstalten zu können“, sagt URW-Manager Werner Hahn. „Zum Glück können auch Zuschauer mit dabei sein.“

Um 16.30 Uhr geht‘s los. Da steigt das Damenfinale. Welcher Gegner sich den Tirolerinnen gegenüber stellt, entscheidet sich erst am Donnerstag im noch ausständigen Halbfinale zwischen Graz und Rekord-Cupsieger Sokol/Post SV Wien.

Das Highlight des Abends gibt‘s dann mit dem „Finale dahoam“ der Nordmänner gegen Amstetten um 19 Uhr.

Einen ersten Vorgeschmack darauf gab es schon diesen Samstag in der AVL. Dabei überrollten die Waldviertler Amstetten mit 3:0. Allerdings sind die Mostviertler immer noch arg von Covid-19 gebeutelt. Sechs Akteure fehlten, in der Grundsechs standen vier 20-Jährige. „Und die haben sich toll präsentiert gegen einen der schwersten Gegner der Liga“, betonte VCA-Sportdirektor Michael Hentschke – eine Besserung der Lage ist derzeit nicht in Sicht. Allerdings ist der Cup eine Spezialdisziplin der Amstettner, die in der vergangenen zehn Jahren neunmal im Finale standen, viermal gewannen.

Davor warnt auch URW-Manager Hahn: „Sie haben am Samstag trotz der Ausfälle ihr Potenzial gezeigt. Das wird ein harter Fight! Die Tagesform wird entscheiden. Aber wir wollen natürlich den Titel holen!“ Wie das Damenfinale wird auch jenes der Herren live auf ORF Sport plus übertragen.