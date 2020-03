Für das Regionale Ausbildungszentrum (RAZ) um Leiter und Trainer Michal Peciakowski bedeuteten die Covid-19-Maßnahmen eine äußerst rasche und große Veränderung in der Volleyball-Szene. Gerade noch durfte er mit seinen URW-Nachwuchsburschen den U16-Vize-Landesmeistertitel feiern und bereitete seine RAZ-Schützlinge auf die wichtige Endphase der Saison vor, schon bedeuten Hallensperren und Spielbetriebseinstellungen in allen Ligen das vorzeitige Aus für die heurige Saison und den Trainingsbetrieb. „Ich kann nur hoffen, dass wichtige Spiele wie der Bundesjugendbewerb zu einem späteren Zeitpunkt nachgeholt werden können, derzeit scheint es jedoch als würde die Saison endgültig beendet sein“, sagt Peciakowski.

Er hat für einige seiner RAZ-Spieler große Pläne, an denen sie gemeinsam seit zwei Jahren hart arbeiten. Beinahe jeden Dienstag wurde zusätzlich in St. Pölten mit dem Niederösterreichischen Landeskader trainiert, um am Ende dieser Saison ins Jugendnationalteam zu kommen. „Dieser Einsatz der letzten zwei Jahre scheint nun vergebens gewesen zu sein. Aber die gute Arbeit wird nicht verloren gehen und wir werden dieses Ziel in der nächsten Saison weiter verfolgen“, erklärt „Mitch“.

In der Zwischenzeit hat er weiterhin die Mission Volleyball zu verbreiten und plant mit einer kreativen Idee die Kinder mittels Online-Training am Ball zu halten. Auf der RAZ-Homepage werden unter dem Motto #championsaremadeoffseason (übersetzt: In der Nebensaison werden Gewinner gemacht) laufend Inspirationsvideos mit Übungsvorschlägen mit dem Ball, Kräftigungsübungen, Koordinationsübungen oder sogar Bastelanleitungen für eine eigene Koordinationsleiter oder Hürden für zu Hause hochgeladen. „Somit sind die Kids im eigenen Haus beschäftigt und können sich weiterhin mit ihrem Hobby auseinandersetzen“, schildert Peciakowski. „Jedes Kind hat einen Ball zu Hause und ich sage schon immer, dass die Wand der beste Einspielpartner ist.“

Somit wird das RAZ diese für den Volleyballsport und die Nachwuchsarbeit problematischen aber notwendigen Maßnahmen gekonnt überstehen und kann sich umso mehr auf die kommende Saison freuen.