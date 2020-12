Um 22.10 Uhr schmetterte Kemal Imširović am Montagabend den zweiten Matchball der Grazer in die offene Mitte des Waldviertler Feldes und beendete damit den Saisonauftakt für URW in der Austrian Volley League mit einer Überraschung. Denn dass die Steirer die Nordmänner streckenweise so deutlich in die Schranken weisen würden, daran dachte im Vorfeld keiner.

Graz marschierte weg

Doch die Grazer sahen das anders, kamen besser ins Spiel und erzwangen so das erste Timeout bei 5:9. Die Waldviertler kämpften sich zwischenzeitlich mehrmals bis auf zwei Punkte heran, doch konnten den Satzverlust nicht mehr abwenden. Auch der zweite Satz ging mit 21:25 an die Steirer, die am Service alles riskierten und belohnt wurden.

Das 0:2 markierte eigentlich schon eine kleine Vorentscheidung. Doch da schlug die Stunde von URW-Trainerfuchs Zdenek Smejkal, der die halbe Grundsechs austauschte und zum vollen Angriff in den dritten Satz schickte. Mit diesem Kniff überraschte er die Grazer. Die Nordmänner legten fulminant los, lagen sofort mit 4:0 voran und holten den dritten Satz jederzeit ungefährdet und klar mit 25:19 ins Waldviertel.

Nordmänner nahmen neuen Schwung nicht mit

Das war‘s dann aber trotzdem, die Niederlage wurde nur hinausgezögert. Die Hausherren konnten den Schwung nicht in den vierten Satz mitnehmen. So legten die Murstädter wieder vor, denen jetzt auch alles aufzugeben schien. Sie holten sich den vierten Satz mit dem zweiten Matchball und revanchierten sich für die Niederlage im letzten Duell.

Die Bilanz fällt für URW trotz des unerfreulichen Ergebnisses teils positiv aus. „Es war ein schweres Spiel gegen ein starkes Team,“ zollte der Graz-Trainer Robert Koch den Waldviertlern Respekt.

Für die Heimischen war es nach der doppelten Zwangspause, wenn die auch diesmal weitaus kürzer ausfiel, eine Möglichkeit, Spielpraxis zu sammeln. „Wir sind an unserem Service und an zu vielen Eigenfehlern gescheitert,“ sind sich sowohl Co-Trainer Michal Peciakowski und Marek Sulc, der mit dem Grazer Tiago Pereira zum Mann des Spiels gewählt wurde, einig.

Jetzt wieder MEVZA

Die AVL-Toprunde pausiert nun bis Mitte Jänner. Für die Nordmänner geht‘s aber Schlag auf Schlag weiter. Diese Woche stehen in der MEVZA-Liga zwei Duelle gegen Calcit Kamnik auf dem Programm. Am Mittwoch tritt man in Slowenien an, am Samstag daheim in Zwettl. „Das wird spannend, vor allem mit Hin- und Rückspiel so knapp beisammen“, sagt Werner Hahn. „Eine coole Herausforderung für, aber sicher eine schwere Aufgabe. In Kamnik haben wir noch nie gewonnen.“ Dass URW die Slowenen daheim schlagen kann, stellten sie aber bereits beim MEVZA-Final-Four im Frühjahr in Zwettl klar. Einen 3:1-Sieg gab‘s damals. „Das können wir wieder schaffen.“

Das Heimspiel gegen Kamnik markiert dann auch gleichzeitig den Jahresabschluss. Über die Feiertage sind die Nordmänner spielfrei.