Landesliga Damen

ZWETTL - LANGENLEBARN 1:3. Das Meisterschaftsspiel gegen den Tabellenführer aus Langenlebarn in der Stift Zwettler Halle am Samstag begann sogleich mit einem eindeutigen Satzverlust von 18:25. Im zweiten Satz konnten die Damen die starken Angriffe der Gäste besser verteidigen und mit einer fulminanten Serviceserie von Jungspielerin Julia Neunteufel den Satz überraschend für sich entscheiden (25:23).

Doch auch in den darauffolgenden Sätzen fanden die Zwettlerinnen nie richtig ins Spiel, agierten zu hektisch, wodurch sich die Eigenfehler häuften. Somit musste sowohl Satz drei (18:25) als auch Satz vier (24:26) abgegeben werden.

NÖ Cup Damen

SÜDSTADT - ZWETTL 3:2. Über Nacht tankten die Zwettlerinnen trotz der Niederlage erneut Motivation und stellten sich am Sonntagvormittag den Südstädterinnen auswärts im Cup-Viertelfinale.

Abermals sorgten gewaltige Startschwierigkeiten und eine durchaus solide Verteidigung der Gegnerinnen für einen klaren ersten Satzverlust von 25:16. Von dieser herben Niederlage ließ sich Zwettl aber nicht einschüchtern und behielt im knappen zweiten Satzfinale die stärkeren Nerven – Einstand (23:25).

Zwettlerinnen hielten Druck nicht stand

Von da an verliefen die Sätze sehr ausgeglichen. Mit einer guten Angriffsarbeit und Serviceleistung konnten die Gegnerinnen teils in Schach gehalten werden, eine hohe Eigenfehlerquote und überlegte Angriffe der Südstadt führten aber auch zu einigen Punktverlusten. Somit entschieden die Heimischen Satz drei für sich (25:22), Zwettl konnte jedoch Satz vier gewinnen (22:25). Im alles entscheidenden letzten Abschnitt hielten die Nerven der Zwettlerinnen dem Druck allerdings nicht Stand und der der Sieg ging klar an Südstadt (15:10).

„Dass wir dieses intensive Wochenende mit zwei Niederlagen beenden, tut sehr weh. Wir hoffen unsere Eigenfehlerquote in den Griff bekommen zu können, damit wir uns bald wieder über einen Sieg freuen dürfen“, meint Zwettl-Kapitänin Julia Berndl.