Silber für SMS Zwettl bei Bundesmeisterschaft

Einen weiteren historischen Volleyball-Erfolg erspielten sich die Burschen der Sportmittelschule Zwettl bei den Bundesmeisterschaften in Absam/Tirol. Das von Mitch Peciakowski und Christoph Grötzl betreute Team holte dort unter den besten Mannschaften Österreich den zweiten Platz.

Nachdem sich die Mannschaft der SMS Zwettl über den Landesmeistertitel für diese Teilnahme qualifiziert hatte, ging es in Absam darum, Niederösterreich bestmöglich zu vertreten. Als Gegner in der Vorrunde warteten nach der Auslosung die Teams aus Tirol, Oberösterreich, Steiermark und Vorarlberg. Hier zeigte sich schon auf beeindruckende Weise die Stärke der Zwettler, da es keiner gegnerischen Mannschaft gelang, einen Satz zu gewinnen.

Mehr als 1.000 Menschen fieberten im Livestream mit

Als klarer Erstplatzierter zog man somit direkt in das Semifinale ein, wo man auf Salzburg traf. Auch hier dasselbe Bild, die Sportmittelschüler spielten groß auf und zogen mit einem ungefährdeten Zweisatz-Sieg in das Finale ein. Hier wartete nun die Schulmannschaft aus dem BG/Sport BRG Lerchenfeld (Kärnten).

Das Finale wurde von den zwei betreuenden Lehrern gestreamt und so konnten auch die Fans zu Hause und alle Schüler in den Klassen live mitfiebern. Diese kurzfristig improvisierte Übertragung brachte aber eine beeindruckende Reichweite von über 1.000 Views.

„Wir sind mächtig stolz auf die Jungs“

Die Mannschaft aus Kärnten präsentierte sich an diesem Tag sehr kompakt, war in der Annahme äußerst stabil, machte nur wenige Eigenfehler und nützte ihre körperliche Überlegenheit voll aus. Somit fand die Truppe der SMS nur schwer ins Spiel und kassierte letztlich die einzige Niederlage des Turnieres (0:3).

„Wir sind als Sportlehrer mächtig stolz auf die Jungs und es freut uns, dass wir nach dem letztjährigen Bundessieg wieder in das Finale gekommen sind und Niederösterreich, die Sportstadt Zwettl, sowie natürlich auch die SMS würdig vertreten konnten. Wenn man im gesamten Turnierverlauf bis ins Finale keinen einzigen Satz abgibt, zeigt es deutlich die Kaderstärke in der Sportmittelschule Zwettl. Ein großes Danke auch an unseren Kooperationspartner, Union Raiffeisen Waldviertel, für die enge und großartige Zusammenarbeit“, resümierten Lehrer Michal Peciakowski und Christoph Grötzl nach dem Spiel.

Bei der Ankunft am Freitag in Zwettl überraschte man das Team dann mit einem Empfang in der Stadthalle. Stolze Eltern, Großeltern, Lehrer und Schüler der Sportmittelschule, Direktor Gerald Nossal sowie der Vorstand der Union Raiffeisen Waldviertel waren unter den ersten Gratulanten.