Spiele um Platz 5: Waldviertler legen gegen Weiz vor

Die Union Volleyball Raiffeisen Waldviertel kehrte am Samstag auf die Siegerstraße zurück. Der Auftakt in die Platzierungsspiele um Rang fünf gelang gegen Weiz mit einem klaren 3:0-Erfolg gegen die Steirer. URW musste dabei einmal mehr einige Spieler vorgeben - krankheitsbedingt blieben die Außenangreifer Kyrylo Klochko und Simon Dräger daheim. Die Spieler waren auf ein schwieriges Spiel eingestellt, gewannen aber letztlich souverän.

Echte Spannung nur im dritten Satz

Der Beginn lief dann aber gar nicht so nach Wunsch. Zweimal mussten die Nordmänner einen Drei-Punkte-Rückstand aufholen, stellten dann aber sofort mit dem ersten Satzball auf 1:0. Die Satzführung brachte Ruhe in das Spiel der Nordmänner und dies spiegelte sich auch im zweiten Satz wieder. Der zweite Satz ging mit 25:20 klar an Waldviertel, das jetzt schon nach dem Sieg griff.

Im dritten Abschnitt bäumten sich die Weizer aber noch einmal auf. Weiz-Trainer Michael Murauer rotierte kräftig und die eingewechselten Spieler brachten neuen Schwung rein. So wurde der Satz der spannendste der drei. Beide Teams vergaben Satz- und Matchbälle, doch im Finale erzielten die Nordmänner mit einem Block den entscheidenden Punkt zum 29:27 und feierten somit einen klaren 3:0-Erfolg in der Steiermark.

Schon mit einem Bein in der nächsten Runde

„Dieser Sieg ist für uns ein wichtiger Schritt, um den fünften Platz der AVL Men spielen zu können“, so ein zufriedener Trainer Zdenek Smejkal. Dessen Gegenüber Michael Murauer war naturgemäß weniger glücklich: "Wir haben gekämpft, aber zu viele Fehler gemacht. Waldviertel war am Block sehr stark und wir haben nicht ganz unser Spiel gefunden."

Das Rückspiel findet am Samstagabend in der Zwettler Stadthalle statt. Der Sieger steigt in die nächste Runde auf. Dank des 3:0-Sieges stehen die Waldviertler praktisch schon mit einem Bein in der zweiten Runde der Spiele um Platz fünf.