Top-Start für Aufsteiger Waldviertel: Heimsieg über Dornbirn

Die Freude der URW-Damen über ihr Debüt in der 2. Bundesliga ist groß. Als erstes Damenteam im Waldviertel lösten sich das Ticket für die zweithöchste Spielklasse, zeigen sich nun unter dem neuen Trainer Luiz Souza hoch motiviert für die kommenden Aufgaben. Nach einer harten Vorbereitungszeit, erhöhter Trainingsfrequenz und einigen Freundschaftsspielen war es am Samstag an der Zeit, ihre Trainingserfolge beim Meisterschaftsauftakt aufs Feld zu bringen.

Gleich zu Beginn konnten die Waldviertlerinnen die weit angereisten Gäste aus Dornbirn mit einer starken Verteidigungsarbeit und wuchtigen Angriffen überraschen und gingen in Führung. Verlief das erste Satzdrittel noch etwas ausgeglichen, zogen die Zwettlerinnen danach umso schneller weg und zeigten den Gegnerinnen mit starker Blockarbeit ihre Grenzen auf. Der erste Satz ging somit klar an URW (25:13).

Auch im zweiten Satz ließen sehenswerten Punkte nicht lange auf sich warten. Eine absolut solide Annahme und starker Servicedruck bescherten den Waldviertlerinnen weiterhin Punkt für Punkt und mit einem komfortablen Vorsprung ging auch Satz Nummer Zwei an URW (25:20).

Krimi im vierten Satz

Leichte Unsicherheiten in der Verteidigung und Servicefehler auf Seiten der Zwettlerinnen wurden von den erfahrenen Vorarlbergerinnen, welche im Vorjahr sogar das Aufstiegsplayoff zur 1. Liga spielten, genutzt und sie fanden wieder besser ins Spiel. Trotz dem souveränen Debüt der zwei Nachwuchsspielerinnen Mia Paumann und Sara Lugauer konnte der Rückstand nicht mehr aufgeholt werden, Dornbirn zog also mit 1:2 in Sätzen nach (19:25).

Das Kopf-an-Kopf-Rennen im vierten Satz war geprägt von starker Verteidigungsarbeit und soliden Angriffs- und Blockpunkten, wobei die Zwettlerinnen die gegnerische Annahme mehrmals aus dem Konzept bringen konnten und somit gegen Ende doch den wichtigen Vorsprung erspielten. Schlussendlich durften sich die URW-Mädels über ein absolut gelungenes Auftaktspiel in der zweiten Bundesliga und den ersten Saisonsieg freuen (25:21).

Im Cup nur ein Satzgewinn

Weniger gut lief es ergebnistechnisch im Cup am Sonntag. Da hatten die Waldviertlerinnen allerdings hohen Besuch in der Zwettler Stadthalle mit dem Vizemeister Sokol Post. Gegen das Bundesliga-Team war nichts zu holen. Mit großem Respekt und Vorfreude startete URW ins Spiel und überraschte die Gegnerinnen zu Beginn mit starker Verteidigungsarbeit und gut gestellten Blocks. Schnell gespielte Angriffe und durchdachte Schupfer sorgten allerdings bald für einen Vorsprung der Wienerinnen und der erste Satz war bald besiegelt (15:25).

Satz Nummer 2 startete sehr ähnlich, wieder waren die beiden Teams lange Zeit gleich auf und sorgten für sehenswerte Angriffe auf beiden Seiten. Der Satz schien bei einem Zwischenstand von 12:16 beinahe verloren, bis Zwettl mit einer starken Serviceserie die gegnerische Annahme aus dem Konzept bringen konnte und sich mit mehreren Punkten in Folge wieder ins Spiel zurückkämpfte. Stählerne Nerven und eine tolle Angriffsleistung brachte schlussendlich die kleine Sensation und die URW Damen durften einen Satzsieg gegen die Vizemeisterinnen feiern (25:23).

Bilanz dennoch positiv

Der dritte und vierte Satz war wieder geprägt von wuchtigen Angriffen und druckvollen Services. Die Zwettlerinnen hatten schließlich in der Verteidigung etwas mehr zu kämpfen und die Eigenfehler wurden etwas häufiger. Trotz hartem Kampf und vielen sehenswerten Spielmanövern war ein weiterer Satzsieg nicht mehr in Reichweite und somit ging das Match schlussendlich verdient an Sokol mit einem Endergebnis von 1:3 (12:25, 16:25).

Trainer Luiz Souza war dennoch sehr stolz auf die Leistung der Waldviertlerinnen und auch die Spielerinnen selbst freuten sich sehr, dass sie diesem starken Gegner teilweise die Stirn bieten und ihnen sogar einen Satz abringen konnten.