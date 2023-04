Traum von der Bundesliga für URW-Damen zum Greifen nah

Da die URW-Damen bei der Play-off-Dreierrunde gegen andere Landesliga-Vereine den zweiten Platz erreichten, bekamen sie eine weitere Chance auf den Aufstieg in die 2. Bundeliga. Jetzt geht es gegen Teams, die in der 2. Bundesliga gegen den Abstieg kämpfen. Als erster Gegner kam Donau Chemie Volleys Brückl aus Kärnten ins Waldviertel. Dabei legten die Waldviertlerinnen in der „Best of Three“-Serie vor.

URW startete völlig befreit in das Heimspiel und zog den Kärntnerinnen gleich davon. Wuchtige Angriffe auf den Außen- und Diagonalpositionen brachten die Gegnerinnen ins Straucheln – 25:15. In der zweiten Runde hatt sich Brückl besser auf Zwettl eingestellt, holte den Satz knapp mit 25:23.

Die URW-Damen, diesmal gecoacht von Michal Peciakowski, ließen aber den Kopf nicht hängen, starteten im dritten Satz noch einmal durch. Nach kurzer Anlaufzeit überzeugte schließlich Mittelangreiferin Florentina Pichler mit einigen wuchtigen Angriffen und ließ der gegnerischen Verteidigung keine Chance. Satz Nummer 3 ging wieder eindeutig an Zwettl (25:15) und auch im vierten Satz konnten die nervenstarken Waldviertlerinnen nach einem Punkterückstand Stärke beweisen, gewannen Satz (25:23) und Match. Am Samstag können die URW-Damen in Kärnten schon den Aufstieg fixieren.