Alle drei Teams wiederholten daheim die 3:0-Siege der ersten Partie. Aich/Dob gegen Sokol Wien, Ried gegen VC Amstetten und Waldviertel gegen Klagenfurt kamen jeweils mit 2:0 Erfolgen in der "best of three"-Serie weiter.

Mittwoch-Ergebnisse der DenizBank Volley League der Herren - Meister-Play-off, Viertelfinale (best of 3), 2. Spiele:

SK Zadruga Aich/Dob - TJ Sokol Wien V 3:0 (10,22,13). Endstand der Serie 2:0

UVC Weberzeile Ried/Innkreis - VCA Amstetten NÖ 3:0 (23,19,21). Endstand der Serie 2:0

Union Raiffeisen Waldviertel - VBK Wörther-See-Löwen Klagenfurt 3:0 (21,13,28). Endstand der Serie 2:0.

Halbfinal-Paarungen (best of 5): Aich/Dob - Ried/Innkreis, Waldviertel - Graz