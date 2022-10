Union Waldviertel auch in Graz mit dem Punktemaximum

Werbung

Die Union Volleyball Raiffeisen Waldviertel gewinnt auch das dritte Saisonspiel und verteidigt somit die Tabellenführung. Für die Waldviertler war es alles andere als eine perfekte Trainingswoche. Viele Spieler waren krankheitsbedingt nicht hundertprozentig einsetzbar und die Stadthalle Zwettl stand wegen einer Ballveranstaltung an diesem Wochenende auch nicht zur Verfügung. Doch all diese unangenehmen Punkte in der Vorbereitung auf das Spiel gegen Graz konnten die Nordmänner ausblenden und wichtige Punkte für die Tabelle der Austrian Volley League Men sammeln.

Die junge Mannschaft der Nordmänner hatte in Graz viele enge Situationen zu lösen und sie erledigten diese Aufgabe perfekt. Sie blieben in allen Elementen ruhig und abgeklärt und konnten somit einen vollen Erfolg einfahren. Im Gegensatz dazu hatte die Gastmannschaft UVC Graz sehr viel Diskussionsstoff mit dem Schiedsgericht,- doch auch durch diese Unterbrechungen behielten die Waldviertler ihren Fokus und hatten immer die perfekte Antwort parat.

Trainer Zdenek Smejkal setzte wieder auf totale Rotation und brachte den gesamten Kader zum Einsatz. "Wir freuen uns über die drei gewonnenen Punkte, denn Graz ist aufgrund der tollen Arbeit, die sie im Verein und in der Akademie leisten, in Österreich zu einer Volleyball Hauptstadt herangewachsen und gegen die zweitgrößte Stadt Österreichs zu gewinnen, ist für uns Waldviertler immer etwas Besonderes. Gratulation und das gesamte Team der Nordmänner, denn sie müssen noch heute die An/Abreise selbst organisieren, weil auch unsere Chauffeure krankheitsbedingt bzw. beruflich nicht zur Verfügung standen. Ein großes Kompliment für die Übernahme der Verantwortung beim Busfahren", so der Verein in einer Aussendung.