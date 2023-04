Union Waldviertel: Ein letztes Mal Derbytime in dieser Saison

Werbung

Noch zwei Spiele stehen für die Union Volleyball Waldviertel auf dem Programm, ehe es für den noch amtierenden Meister nach der schwierigen Saison in die Sommerpause geht. Beendet wird die Saison aber noch einmal mit zwei echten Höhepunkten. In den Spielen um Platz fünf geht es noch zweimal gegen Amstetten – Derbytime also!

Los geht‘s am Samstag mit dem Heimspiel in der Stadthalle Zwettl, die URW-Manager Werner Hahn gerne noch einmal voll sehen würde. Aus sportlicher Sicht ist das klare Ziel, Rang fünf in trockene Tücher zu bringen, dafür am Samstag daheim eine gute Ausgangsposition zu schaffen. Ein Blick in die Statistik untermauert die Favoritenrolle der Nordmänner, die bisher alle fünf Aufeinandertreffen der Saison mit den Mostviertlern gewonnen haben – wenn auch zeitweise knapp.

Die Amstettner jedenfalls wollen jetzt zurückschlagen, Sportdirektor Michael Henschke kündigte an, eine Rechnung begleichen zu wollen. „Die Duelle gegen Waldviertel sind immer ein Highlight für uns. Es ist das stimmungsvollste Derby im Volleyball und jetzt zum Saisonfinale eigentlich der perfekte Abschluss. Wenn man bedenkt, dass sie im Vorjahr Meister waren und heuer um Platz fünf spielen, sieht man welche Steigerung die Liga in diesem Jahr erlebt hat“, erklärte er.