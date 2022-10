Union Waldviertel im ÖVV-Cup souverän weiter

Werbung

Der Titelverteidiger Union Raiffeisen Waldviertel legte am Nationalfeiertag einen idealen Start in den heurigen ÖVV-Cup hin, schlug daheim den UVV Döbling klar mit 3:1.

„Dieses Spiel ist unbedingt ernst zu nehmen und wir dürfen keineswegs den Fehler begehen, diese Mannschaft zu unterschätzen.“ Diese Worte von Manager Werner Hahn nahmen sich die Nordmänner zu Herzen. Nach Anfangsschwierigkeiten und einem Blitzstart von Döbling fand Waldviertel besser ins Spiel, konnte sich aber nicht absetzen. Der Wiener Zweitligist, bei dem mit Christopher Hahn und Fabian Thaler auch zwei Waldviertler spielen, verstand es, das Spiel der Hausherren zu lesen und sich entsprechend darauf einzustellen. Bei 20:20 ging es in ein spannendes Finale. Die Nordmänner wehrten einen Satzball ab, konnten jedoch den Verlust des Satzes mit 23:25 nicht verhindern.

Die Gäste waren jetzt für Satz Nummer zwei freilich motiviert bis in die Haarspitzen. Doch was immer URW-Trainer Zdenek Smejkal den Spielern in der Satzpause mitgeteilt hat, zeigte Wirkung. Beim Stand von 4:3 kamen die Nordmänner in Fahrt und konnten ihre konstante Drei-Punkte-Führung gegen Ende des Satzes auf sechs Punkte ausbauen. Schnelle Punkte durch die Mitte brachten die Gastmannschaft immer wieder näher an die Waldviertler heran. Daan Streutker holte im Lauf des Satzes wichtige Punkte für die Nordmänner und Peter Schnabel beendete diesen Satz mit einem Ball durch die Mitte mit 25:20.

Satzausgleich, das Spiel beginnt von Neuem

Die Nordmänner kamen langsam im Spiel an. Sie zeigten sich sicherer – trotzdem blieb der VV Döbling immer im Windschatten und ließ sich nicht abschütteln. Die Heimmannschaft beendete diesen Satz mit 25:20.

So wie sich die Gäste im bisherigen Spielverlauf präsentierten, standen im vierten Satz die Zeichen auf vollem Angriff und Risiko. Die Nordmänner hatten das gesamte Spiel über Schwierigkeiten, den Döblingern ihr Spiel aufzuzwängen. Im Finale sahen die 500 Zuschauer in der Zwettler Stadthalle einen harten Kampf, der letztlich mit 25:19 das bessere Ende für die Heimischen brachte.

Damit steht URW in der nächsten Runde. Gegner ist dort der VCA Amstetten, gegen den die Nordmänner vorige Saison im Finale triumphierten. Gespielt wird am 13. November um 17 Uhr in der Stadthalle Zwettl.

Stimmen zum Spiel

Zdenek Smejkal, Trainer URW: „Für uns ist dieser Sieg wichtig. Ich bin zufrieden mit den Leuten, die auf dem Spielfeld waren. Auch wir werden es nicht schaffen, ohne Emotionen zu spielen. Daran müssen wir noch arbeiten.“

Peter Schnabel, Mittelblocker URW: „Wir stellten uns drauf ein, dass sie alles geben. Am Ende aber blieben wir ruhig und fokussiert und haben das Spiel gegen ein doch sehr gutes Team zu Ende gebracht.“

Christopher Hahn, im Sommer von Waldviertel zu Döbling gewechselt: „Wir sind gekommen, um die Waldviertler zu ärgern. Das ist uns jedenfalls gelungen. Wir sind mit Emotionen in Satz eins hineingegangen und haben so die Nordmänner ein Stück weit aus dem Konzept gebracht. Ab dem 2. Satz war klar, dass sie uns überlegen sind. Das macht den Unterschied zwischen 1. Und 2. Liga eben aus.“

Andreas Zwickle, Trainer VV Döbling: „Ich bin hochzufrieden mit der Leistung meiner Mannschaft. Wir haben 3 Trainings in der Woche und haben im Rahmen unserer Möglichkeiten alles gegeben.“