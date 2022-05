URW-Obmänner: „… dann reißt du die Hände nicht für dich in die Höhe“

Werbung

NÖN: Die vergangene Woche war eine sehr ereignisreiche für die Union Volleyball Raiffeisen Waldviertel. Wie haben sie diese erlebt? Was ist auf sie hereingebrochen?

Peter Kirchmayr: Ich war ja nicht mit in Kärnten, sondern beim Public Viewing in der Stadthalle. Da waren über 100 Leute. Wir haben also gesehen, dass auch für solche Aktionen Leute in die Halle kommen. Für den Verein ist es das größte, was man je erreichen kann. Seit 2009 hat es auch kein Double mehr gegeben. Diese Saison hat sich eines bemerkbar gemacht: Wenn die Mannschaft nicht von Verletzungen zurückgeworfen wird, wie im vorigen Jahr, dann hast du auch bis zum Schluss eine Chance. Und diese Mannschaft war einfach wirklich heiß auf diesen Titel. Von Werner sind viele Tonnen Granit abgefallen. Das ist ein Wunschtraum, dem du immer nacheiferst. Wenn du es erreicht hast, ist das ein sehr erhebender Moment. Ich habe ja das Glück, bin zwei Jahre dabei und darf das schon feiern.

Ihre Vorgängerin Silvia Atteneder, die den Prozess mitangestoßen hat, hat lange darauf hingearbeitet. Die Freude über den Titel ist auch bei ihr riesig, hat sie vorige Woche im NÖN-Interview erzählt. Aber das Timing wäre ihr vielleicht doch anders lieber gewesen.

Werner Hahn: Oder es hat Gründe, dass es jetzt geklappt hat.

Welche Gründe sind das?

Hahn: Es liegt an der Zeit, nicht an der Führung. Ich habe Silvia gesagt, als sie aufgehört hat: Etwas müssen wir noch durchhalten, ein, zwei Jahre. Wir sind ja nicht an der Qualität gescheitert vorher, sondern an Corona. Als die Pandemie ausgebrochen ist, waren wir auf dem Weg zum Meistertitel. Wir waren zum Zeitpunkt der Saisonabbruchs Erster, und nach dem Abbruch waren wir weg. Die vorige Saison war Pech mit zwei verletzten Aufspielern. Du musst immer wissen, warum es nicht funktioniert hat. Hast du schlecht gearbeitet oder gibt es andere Umstände. Diesmal haben wir unser Paket vom ersten bis zum letzten Spiel durchgezogen. Du brauchst als Funktionär, wenn es aufgrund von äußeren Einflüssen schlecht läuft, die Energie und die Geduld, dein Projekt fortzusetzen.

Wie war ihre vorige Woche?

Hahn: Am Sonntag in Bleiburg das war ein unglaublich cooler Moment. Im ersten Augenblick weißt du gar nicht, was mit diesem letzten Ball jetzt passiert ist. Du weißt nur, du hast das Spiel gewonnen. Dann wird dir eine Medaille umgehängt, du fährst heim. Und dann siehst du viele Leute, die glücklich sind. Mir war ein ganz großes Anliegen, dass so etwas in der Region einmal passiert. Ich bin überzeugter Waldviertler, ich bin überzeugter Volleyballer und ich war halt schon vor 20 Jahren goschert. Ich habe gewusst, wenn man an etwas glaubt, eine Idee hat und die richtigen Leute um sich formiert, dann kommt etwas raus. Dass es dann dieser Meistertitel und dieser Cupsieg, dieses Double wird, da gehört wieder Glück dazu. Das probiert ja jeder. Die richtigen handelnden Personen an den richtigen Orten und zur richtigen Zeit waren hier in Zwettl.

Wie groß war die Erleichterung?

Hahn: Riesig. Du sitzt dort, versuchst ruhig und abgeklärt zu sein – das genaue Gegenteil zu Martin (Aich/Dob-Manager Micheu; Anm.). Aber innerlich bist du natürlich aufgewühlt. Bei mir kommt immer der Moment, wenn der 20. Punkt gespielt ist und wir führen – dann denke ich mir: ‚Burschen, haut‘s die fünf Bälle no eine! Dann ist es vorbei, die ganze Gschicht.‘ So wie es uns gegen Aich/Dob gelungen ist. Wenn man dann die Hände in die Höhe reißen kann, tut man das gar nicht für sich selbst, sondern für viele andere, die über die Jahrzehnte mitgearbeitet haben, an dich geglaubt haben. Wenn ich Peter Hiemetzberger hernehme, die anderen unzähligen Wegbegleiter: Die haben an mich geglaubt – an die Vision, an das Verrückte. Für die taugt es mir am meisten, dass sie belohnt worden sind.

Ein sehr langer Weg ist damit auch an ein Ende gekommen…

Hahn: So lange war es eigentlich nicht. Ich habe in der Liga etwas herumgefragt, bei Aich/ Dob, Tirol, den HotVolleys. Die haben gesagt: ‚Werner, du arbeitest seit zehn Jahren professionell. Das ist Rekordtempo!‘

Im professionellen Bereich, ja. Ich meinte generell im Verein, wie ihr euch in 30, 40 Jahren von ganz unten nach ganz oben gearbeitet habt.

Hahn: Das dauert einfach seine Zeit. Wir haben in der 2. Klasse begonnen, sind gleich in die 1. Klasse aufgestiegen, in die 2. Landesliga und so weiter. Das ist einem durch gegangen. Aber du brauchst immer zwei Jahre dazwischen. Dann sind wir erstmals in die 2. Bundesliga aufgestiegen, aber das hat nicht gepasst. Wir hatten keine Strukturen, keine Trainer, keine Halle, keine Physios, keine Autos, keine Spieler für dieses Niveau. Wir sind wieder abgestiegen – und haben alles überdacht. Was brauchen wir, um überregional zu spielen. Das haben wir erledigt und haben dann die 2. Liga auf Jahre dominiert. Den Mut, in die Bundesliga aufzusteigen, hatten wir aber nicht, weil wir wussten, was auf uns zukommt. Schließlich ist der Druck zu groß geworden, haben es probiert.

Im direkten Duell mit Enns sind wir damals gleich aufgestiegen. Dann hat dort die Entwicklung begonnen. Im ersten Jahr waren wir Achter, haben gerade den Klassenerhalt geschafft. Dann Siebenter, Sechster, Fünfter. Und dann ist die schwierige Zeit gekommen. An der Schwelle zu den Top 4 waren wir zwei, drei Jahre. Es ist nichts weitergegangen. Heute weiß ich warum: Wir hatten keinen Plan. Wir haben einen gemacht, die Dinge umgesetzt und sind sofort Dritter geworden. Danach wird die Luft dünn. Da müssen kleine Puzzlesteine zusammenpassen.

Wir waren jetzt auch zum dritten Mal im Finale. Beim ersten waren wird überfordert, das zweite hätte auch schon 4:1 für uns ausgehen können. Heuer haben wir gewusst, was auf uns zukommt. Wir wussten, dass wir Favorit werden. Wir wussten, dass es keinem gefällt, wenn so ein Verein wie wir Meister wird. Wir sind zwar die Mannschaft der Herzen, aber auf ÖVV-Basis ist das nicht optimal, wenn Aich/Dob und Waldviertel im Finale spielen, weil Bundes- und Landeshauptstädte auf der Strecke bleiben. Dort gibt es Akademie, Ausbildungsstätten, vom Bund bezahlte Trainer. Für die ist das kein Renommee, in Wahrheit ein Armutszeugnis.

Was war das ausschlaggebende Element für diese Saison? Nicht nur das Play-off war sensationell, ihr habt ja auch davor nur ein Spiel verloren.

Hahn: Ich glaube, dass diese Trainingskonsequenz, die wir haben, unsere Philosophie, wie wir spielen wollen – das können momentan nur wenige Teams in Österreich. Wir wollen mit dem ersten Service sofort Druck erzeugen. Uns ist lieber, wir machen einen Fehler, bevor wir den Gegner spielen lassen. Nächster Punkt ist der starke Block. Wir haben in allen Statistiken Liga-Rekord. Und das obwohl wir so viele Spiele gespielt haben. Play-off-bereinigt haben wir die besten Annahmespieler, bester Diagonalspieler, bester Aufspieler, bester Mittelblocker, bester Libero. Wir haben sogar die besten Wechselspieler.

Ebenfalls österreichweit top ist URW auch bei der Vereinsstruktur. Da ist seit vielen Jahren sehr vieles sehr gut. In den vergangenen zwei Jahren, seit sie im Amt sind, ist das aber noch einmal sehr viel weitergegangen. Wir sind sie da herangegangen, Herr Kirchmayr?

Hahn: Da muss ich noch einmal kurz dazwischen grätschen. Peter Kirchmayr ins Team zu holen, war auch eine strategische Überlegung von mir. Weil ich gesehen habe, in dem Verein fehlt etwas, wo er helfen kann. Und es hat sich bewahrheitet.

Kirchmayr: Ich beobachte den Verein schon lange, meine Frau ist mit Werner aufgewachsen, ich bin durch meine Kinder lange dabei. Ich bin keiner, der zurückhält, ob mir etwas gefällt oder nicht. Silvia (Atteneder; Anm.) hat mich schon gefragt, ob ich sie unterstütze, etwas aufbaue. Sie wollte die Struktur nicht ändern. Der Verein war klassisch aufgestellt, mit vier Vorstandsmitgliedern. Wenn ich mir heute einen professionellen Verein anschaue, dann ist der Vorstand immer größer.

Werner hat mich gefragt, was ich mir vorstelle und dann gesagt: Gut, organisier dir das. Ich möchte den Verein wie eine kleine Firma führen. Und da ich mich im digitalen Bereich auskenne, habe ich gesagt, ich glaube das ist etwas, was uns um Jahre nach vorne bringt. Weil alle anderen so arbeiten wie sie immer gearbeitet haben. Selbst in der Pandemie. Ein erster Anhaltspunkt war auch: Die Leute kommen nicht mehr zu unseren Spielen. Alle anderen Vereine haben es hingenommen, durfte ja nicht sein. Wir haben gesagt, das ist die Chance! Was machen wir? Dann sind wir auf das Streaming gekommen, wo uns am Anfang jeder belächelt hat. Heute haben wir im Schnitt pro Spiel fast 1.000 Leute, die im Stream bei unseren Spielen zuschauen – trotz ORF-Übertragungen. Und wir haben mit unseren Streams die Leute weiterhin an uns gebunden.

Hahn: Zusätzlich haben die Sponsoren gesehen: Die machen etwas für uns, die präsentieren uns weiter. Wir haben in der Halle einen Zuschauerschnitt von 482 und bieten dazu noch einmal 1.000 Zuschauer im Stream – 1.500 Leute pro Match. Wir haben heuer 45.000 Zuschauer erreicht. Das sind für einen Volleyball-Verein unpackbare Zahlen.

Kirchmayr: Andererseits kann ein Verein nur leben, wenn er Zuwachs hat, wenn Leute kommen und an das Spiel glauben. Deshalb investieren wir auch immer ein gewisses Geld in unsere Zuschauer. Das eine war Streaming. Das andere war die App, die auch ein Erfolgsgeheimnis ist. Wir haben dort über 800 registrierte Benutzer, die wir auf einen Schlag erreichen können. Damit stellen wir die Basis des Vereins sicher. Haben wir keine Mitglieder, können wir noch so gut spielen, können wir uns das hier alles irgendwann nicht mehr leisten. Deshalb sage ich, der Verein ist wie eine kleine Firma zu führen. Natürlich sind wir gemeinnützig, aber wir brauchen am Ende des Jahres Geld, kein Minus.

Corona war in dieser Saison nicht mehr so vorherrschend wie in der vorigen. Gab es dennoch Herausforderungen?

Kirchmayer: Es gab keine Herausforderungen. Wir waren auf alles, was die Bezirkshauptmannschaft gefordert hat, vorbereitet. Wir hatten das Setup, die Technik und die Leute. Die BH sagt das, bedeutet für uns, bei diesem Spiel dieses Setup.

Hahn: Für die Mannschaft gab es ganz klare Anweisungen gegeben. Unsere Burschen sind nur mit Masken einkaufen gegangen, Kontakt nach außen reduziert. Wir haben in der Liga auch wegen Corona kein einziges Spiel verschoben. Im Europacup sind wir um das Spiel in Ankara gefallen, weil mit drei Positiven das Risiko einfach zu groß war. Das tut mir im Nachhinein etwas weh. Es wäre das erste Achtelfinale gewesen. Wir hätten zum ersten Mal um Geld spielen können, hätten 10.000 Euro bekommen, wenn wir die Runde überstanden hätten. Aber die Gesundheit geht vor.

Gab es coronabedingt finanzielle Einschränkungen?

Kirchmayr: Wir haben wirklich Glück gehabt, dass die Sponsoren bei uns geblieben sind. Es gab keine Einbußen. Vorteil war auch, dass das Buffet nicht mehr zugesperrt werden musste. Das war im ersten Coronajahr der größte Einbruch. Wenn das Buffet offen ist, kommen auch mehr Leute in die Halle.

Somit konntet ihr die Zuschauer als wesentlichen Faktor für euren Erfolg voll ausnutzen.

Hahn: Das hat wirklich gut gepasst. Die Leute waren begeistert. Ein ganz wichtiger Punkt ist Entertainment. Was biete ich den Zuschauern. Wie geht man mit den Leuten um. Was spielt sich in der Halle ab. Auch wie die Halle generell einmal ausschaut. Unsere Halle ist eine perfekte Volleyball-Halle. Die hat keine Ränge für 2.000, 3.000 Zuschauer, die man nicht befüllen kann. Wenn du vor solchen Rängen mit 500 Zuschauern spielst, wirkt das nicht so. Wir sind wirklich mächtig zufrieden mit unserer Halle. Wir können hier aus und eingehen wie wir wollen. Da müssen wir auch der Gemeinde ein großes Dankeschön aussprechen.

Kirchmayr: Wen man in Bezug auf Entertainment auch erwähnen muss, ist Werner als Hallensprecher. Das haben andere so nicht. Viele kommen auch deshalb. Er ist immer sehr neutral, heizt schon unser Publikum an, wenn es sein muss. Aber er würde nie solche Ausschweifungen wie es in Aich/Dob passiert ist, tolerieren. Das zeichnet uns auch aus. Wir lassen den Gegner auch leben, sind fair, kanzeln ihn nicht ab.

Der Fünf-Jahres-Plan ist jetzt mit einem Jahr Verspätung abgehakt. Was kommt jetzt? Habt ihr schon Pläne geschmiedet?

Kirchmayr: Pläne gibt es immer. Im Organisatorischen will man auf jeden Fall den Status quo erhalten, gegebenenfalls da und dort verbessern. Von den vielen Helfern, Mitarbeitern kommen jetzt viele Ideen, die wir uns über den Sommer anschauen werden. Im Sommer gibt es zudem unsere Sommercamps. Es geht also gleich weiter.

Im Sommer steht besonders der Nachwuchs im Vordergrund. Der hat auch während der Saison für viel Aufsehen gesorgt, eine Menge Erfolge eingefahren. Wie nehmt ihr das wahr? Wie will man davon als URW profitieren? Kann man das?

Hahn: Die Erfolge machen uns mächtig stolz. Auch dass die Schulkooperationen mit Gymnasium und Stefan Löschendbrand und Sportmittelschule um Christoph Grötzl so super funktionieren. Dass da auf Schulebene so viel passiert, ein Boom ausgelöst wurde. Das ist sensationell für den Verein. Die Kinder wollen die Erwachsenen spielen sehen, da müssen die Eltern mit. Das ist auch ein Konzept von uns, die Halle über die Kinder zu füllen. Das fordert uns aber auch enorm, weil die Kinder gute Trainer brauchen. Die sagen: ‚Dort muss ich dabei sein, weil Volleyball ist cool!‘ Das haben wir momentan geschafft. In Zwettl ist Volleyball momentan cooler als Fußball. Wir haben da im Nachwuchs auch tolle Leute, angefangen bei Mitch (Peciakowski; Anm.), die auch unsere Vision weiter transportieren. Wichtig ist, abseits von allen Erfolgen, dass die Kinder dabei bleiben. Es muss nicht jeder Leistungssportler werden. Es muss nicht jeder Spitzensportler werden. Und es muss nicht jeder Bundesliga-Spieler werden. Wichtig für die Breitenwirksamkeit ist, dass Volleyball gespielt wird.

Haben die beiden Titel auch wirtschaftliche Bedeutung?

Hahn: Ich denke schon, dass das wirtschaftlich etwas bringen wird für den Verein.

Kirchmayr: Aber jetzt aktuell nicht. Früher gab es vom Land für den Meistertitel Geldr. Diese Förderung ist jetzt anders aufgeschlüsselt. Von einigen Sponsoren gab es Meisterprämien. Marktwerttechnisch wird uns das etwas bringen. Vielleicht wird man auch für überregionale Sponsoren interessanter. Derzeit sind die Titel allein aber kein Geldsegen.

Zum Abschluss kommen wir noch einmal zurück zum vierten Finalspiel gegen Aich/Dob. Dort hat Werner Hahn im ORF-Interview gesagt: „Jetzt sind wir die Gejagten.“ Habt ihr euch mit dem Gedanken schon angefreundet?

Hahn: Als Martin Micheu nach dem Grunddurchgang gesagt hat, dass wir als Favorit in die Play-offs gehen, war mir das gar nicht so bewusst, dass wir wirklich so dastehen. Nach Viertel- und Halbfinale ist das dann immer öfter gefallen, bin ich immer öfter darauf angesprochen worden. Und ich habe mir dann einen Satz zurechtgelegt: Wenn ganz Österreich meint, wir sind die Favoriten, dann nehme ich das mit Stolz an, weil das auch heißt, dass wir schon etwas geleistet haben. Und dann spielen wir auch so. Nächstes Jahr wird es dann heißen, wenn wir in die Hallen kommen, dass die Teams jetzt gegen den Double-Gewinner Union Waldviertel spielen. Darauf stellen wir uns ein. Uns ist aber auch bewusst, dass das eine Ausnahme-Saison war, auf die wir nicht den Maßstab anlegen dürfen. Wir wollen tollen Volleyball spielen, wollen unser Produkt, unsere Marke weiterentwickeln. Wollen einen Sport bieten, der den Leuten gefallt. Und wir wollen natürlich auch nächstes Jahr wieder Meister werden, und Cup-Sieger. Aber im Sport ist es nun einmal so: Wenn du über 100 Meter Olympia-Sieger wirst, ist schon einer geboren, der einmal schneller sein wird wie du.

Wie geht es ihnen mit diesem Status, Herr Kirchmayr?

Kirchmayr: Ich nehme das so hin. Das muss ohnehin der Sportliche Bereich hinbekommen. Für mich ist wichtig, dass wir weiterhin diese Show und dieses Publikum haben, das so hinter uns steht. Ich will ihnen weiter diese Spiele liefern können. Dass wir die Gejagten sind, ergibt sich aus dem, dass wir heuer gewonnen haben. Wenn wir die Bewegung aufrecht erhalten, haben wir mehr erreicht als alle anderen.