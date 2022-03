URW Waldviertel: Chance auf das Double lebt weiter

Es geht Schlag auf Schlag für die Waldviertler Volleyballer. Kaum gelang in der Liga der Einzug unter die Top 4-Mannschaften Österreichs, wartet am Sonntag schon das erste richtige Endspiel auf die URW: Um 20.15 Uhr gastiert Amstetten zum österreichischen Cup-Finale in Zwettl. „Wenn man in einem Finale steht, dann will man das natürlich auch gewinnen“, sagt Waldviertel-Manager Werner Hahn. „Die Tagesverfassung wird entscheiden – so wie das, bei nur einem ausgetragenen Spiel eben ist.“

Die Vorbereitung auf dieses Finale verlief unter Wettbewerbsbedingungen wie geschmiert. Denn obwohl noch Play-off-Spiele anderer Teams offen sind, verständigten sich Waldviertel und Gegner Weiz darauf, dass sie das bereits feststehende AVL-Viertelfinal-Duell vorverlegen. „Wenn aktuell alle Spieler fit und gesund sind, dann gibt‘s keinen Grund zu warten. Wir brauchen Spiele, Spiele, Spiele“, sagt Werner Hahn. Die Steirer stimmten der Vorverlegung zu. Genauso dem Waldviertler Vorschlag, die komplette Viertelfinal-Serie in Zwettl auszutragen und an einem Wochenende durchzuführen. Auch, weil die Weizer derzeit ohnehin ohne echte Heimhalle auskommen und ausweichen müssen.

Zu einem dritten Duell, einem echten Entscheidungsspiel am Sonntag, kam‘s aber nicht mehr: Waldviertel setzte sich Freitag und Samstag jeweils 3:0 durch. „Das erste Spiel war jetzt nicht so prickelnd. Das zweite dafür dann richtig gut“, analysierte Hahn. „Zu Hause sind wir halt noch einen Tick stärker, als auswärts.“ Und dieser Heimvorteil soll auch im Liga-Halbfinale den möglichen Ausschlag geben. Dadurch, dass die Waldviertler sowohl den Grunddurchgang, als auch die Top-Runde für sich entschieden, starten sie im Kampf ums Finale mit einem Heimspiel.

Der Gegner für dieses Duell steht noch nicht fest

„Ich rechne mit Graz“, sagt Hahn. Möglich wären neben dem regierenden Meister aber auch noch Amstetten, Ried, oder sogar ein Überraschungsteam a la Sokol. Gestartet wird die Halbfinal-Serie am letzten März-Wochenende. Auch Coach Zdenek Smejkal war hochzufrieden: „Ein sehr, sehr wichtiger Schritt im Play-off. Die Konzentration muss aber nun auf das Cupfinale und die nächsten Runden gerichtet werden. Heute hatten alle Spieler ihre Einsatzzeit und diese haben sie perfekt genutzt.“

Für den unterlegenen Weizer Coach Michal Murauer sind die Waldviertler nun der absolute Titel-Favorit: „Wenn Waldviertel so weiterspielt, dann sind sie nicht mehr weit vom Doppeltitel entfernt.“ Hahn freut sich über dieses Kompliment, hält den Ball aber flach: „Bisher sind wir zum Glück auch weitgehend von Corona verschont geblieben. Ein paar Ausfälle und die Lage sieht gleich wieder ganz anders aus.“