URW Waldviertel-Damen: Mitten in der Spitze

Die Erfolgsserie der Zwettlerinnen geht weiter. Am Samstag begrüßten die URW-Damen Aufsteiger Wiener Neustadt in in der Zwettler Stadthalle mit einem von Beginn weg druckvollen Spiel. Stabile Annahme und erfolgreiche Angriffsarbeit führten zu einem schnellen Vorsprung, den die Waldviertlerinnen nicht mehr aus der Hand gaben. Der erste Satz war schnell gewonnen (25:19). Der zweite Satz verlief ähnlich und trotz einiger Wechsel blieb die Leistung der Zwettlerinnen konstant (25:14). Satz Nummer drei startete ebenso mit einer starken Performance der URW Damen. Gute Blockarbeit, spektakuläre Verteidigungsmanöver und durchdachte Angriffe besiegelten bald den dritten Satzsieg (25:16) und die Damen freuen sich riesig über die nächsten drei Punkte für die Tabelle, in der sie derzeit ganz oben mitspielen.

Bereits am Mittwoch jubelten die URW-Damen schon in St. Pölten gegen die Nachwuchstalente des Leistungszentrums über einen 3:0-Sieg.

„Das ist unser neues Spielniveau, genau so nervenstark möchte ich die Mädels nun bei jedem Spiel sehen. Ich bin sehr stolz auf unsere Leistung“, freute sich auch Trainerin Darby Taylor.