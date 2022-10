URW Waldviertel: Der Meister bändigte zum Start die Löwen

Werbung

Der regierende Meister URW Waldviertel hat einen perfekten Start in die neue Saison hingelegt. Dem Triumph im Supercup über Amstetten folgte nun ein Auftaktsieg in die neue Meisterschaft: Die Wörthersee Löwen wurden auswärts ganz klar mit 3:0 bezwungen.

„Eine sehr starke Leistung von uns“, jubelte Manager Werner Hahn. „Klagenfurt ist ein Gegner, gegen den wir uns nie leichtgetan haben. Umso höher ist dieser Start einzuschätzen.“

Aufgrund des Spielverlaufs setzten die Nordmänner auf Rotation. „So konnten sich die routinierten Spieler auch mal die Lage von außerhalb des Spielfeldes ansehen, während andere mehr Spielzeiten bekamen“, sagt Hahn. Am Ende siegten die Waldviertler mit 3:1.

Heimspiel-Start gegen Weiz

Jetzt fiebert im Waldviertler Lager schon jeder dem ersten Heimspiel entgegen. Am Samstag (19 Uhr) kommt Weiz in die Zwettler Stadthalle. „Da gilt Ähnliches wie für Klagenfurt: Ein unangenehm zu spielender Gegner“, meint der Manager. „Die haben sich gut verstärkt, haben starke Legionäre.“ Bei den Nordmännern wird Daan Streutker weiterhin fehlen, dazu fehlte Mittelblocker Raphael Viens zuletzt erkrankt. Generell plagt sich noch der eine oder andere Akteur mit einer Verkühlung rum. „Wir haben gestandene Buam in unserer Mannschaft, spielen daheim und geben Gas. Alle freuen sich, dass wir wieder vor unserem Publikum ran dürfen“, rührt Hahn die Werbetrommel. Die Unterstützung des Publikums sei ein wichtiger Faktor, will Waldviertel auch in dieser Saison wieder ein Wort um den Titel mitreden. Für Hahn sind andere die großen Favoriten: „Tirol ist der Top-Favorit, Aich/Dob immer stark. Wir sind der Herausforderer.“