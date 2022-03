URW Waldviertel: Es ist Erntezeit

Werbung

Für die Waldviertler Volleyballer hängt derzeit der Himmel voller Geigen – wie im Erwachsenenbereich neigt sich auch im Nachwuchs die Saison dem Ende zu und hält für die Youngster eine Menge Trophäen bereit. Am Wochenende krönten sich U14 und U18 der Nordmänner zu Landesmeistern!

„Es ist gigantisch, was hier gerade alles zusammenläuft, wie ein Zahnrad ins andere greift“, freute sich URW-Manager Werner Hahn. „Die tolle Arbeit von Mitch (Peciakowski, RAZ-Waldviertel-Leiter; Anm.) macht sich absolut bezahlt. Das ist auch ein gutes Signal für die Gemeinde, dass die Investition vor fünf Jahren, das RAZ zu gründen, einen Leiter Vollzeit anzustellen absolut richtig war. Du brauchst im Nachwuchs gute Trainer, die auch die Sprache der Kids sprechen, mit ihnen gut klar kommen, ihnen Werte vermitteln, sie auch am Boden halten, wenn notwendig. Mit Mitch und seinem Team haben wir hier die perfekte Mischung.“

Die U18 triumphierte beim Finalturnier in Aschbach

Nach einer knappen Niederlage gegen St. Pölten am Freitag drehten die jungen Nordmänner am Sonntag auf, schlugen die Gastgeber und Perchtoldsdorf und setzten sich so die Landesmeister-Krone auf. Das war auch gleichzeitig die Feuerprobe für die Qualifikation zu Österreichischen Meisterschaft am Sonntag.

Das U14-Landesfinale der Burschen und Mädchen fanden am Sonntag in der der Stadthalle Zwettl statt. Die jungen Nordmänner spielten in der starken Gruppe gegen St. Pölten und Wiener Neustadt, setzten sich mit zwei Siegen durch. Nach einem weiteren Erfolg im Kreuzspiel gegen Bisamberg ging es für Waldviertel im Finale noch einmal gegen St. Pölten, das man im Grunddurchgang knapp geschlagen hatte. Und auch diesmal wurde es spannend. Waldviertel legte vor, gewann Satz eins mit Minimalvorsprung, musste allerdings den zweiten Satz knapp abgeben. Im Entscheidungssatz auf fünf Punkte geigten die Nordmänner noch einmal auf und holten den Titel.

Die Mädchen erreichten den guten dritten Platz.