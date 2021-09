URW Waldviertel: Heiße Phase der Vorbereitung startet

Langsam fliegen die Bälle in der Zwettler Stadthalle mit immer größerer Präzision. Die Saisonvorbereitung von URW Waldviertel biegt langsam aber sicher auf die Zielgerade ein. „Es läuft schon sehr gut“, berichtet URW-Manager Werner Hahn. „Jetzt geht‘s schon immer mehr darum, in den Rhythmus zu kommen.“

Test-Doppel gegen Aich/Dob

Dafür war am Wochenende Sokol Wien in Zwettl zu Gast. Im Testmatch auf fünf Sätze gewannen die Hauptstädter keinen einzigen. Am Donnerstag und Freitag geht‘s dort gleich zweimal gegen Aich/Dob, wo im Sommer nach der verlorenen AVL-Krone (an Graz) ein kleiner Umbruch stattgefunden hat.

Nächste Woche geht‘s zum Abschluss der Vorbereitung noch zum Ostrava-Cup. Und dann erfolgt auch schon der Startschuss in die neue Saison mit dem AVL-Auftakt-Match gegen Weiz.

Neuer AVL-Modus fordernd

Der Modus der Austrian Volley League wurde übrigens für heuer wieder überarbeitet. Starteten vorige Saison die Top-3 (Aich/Dob, Graz, Waldviertel) erst im Dezember mit der Toprunde ins Geschehen eingriffen, betrifft das heuer nur die Top 2 der Vorsaison (Graz, Aich/Dob). URW steigt ab 25. September schon beim Grunddurchgang in die AVL ein. Die besten drei Teams des Grunddurchgangs spielen sich dann mit Graz und Aich/Dob die Top-Runde aus, ehe aus der parallel gespielten Zwischenrunde drei weitere Teams dazustoßen, die dann mit den Top-3 der Toprunde die Play-offs ausspielen.

Team-Präsentation

„Das bedeutet für uns einen Mega-Aufwand“, sagt Hahn. „Wir haben insgesamt in dieser Saison 30 Heim- und 30 Auswärtsspiele.“ Ein großer Kader, in dem man gut rotieren kann, ist da Gold wert. Eben darauf legten die Nordmänner im Sommer bei der Planung großen Wert.

Nach der Verpflichtung der beiden Kanadier Daulton Sinoski und Sam Taylor-Parks in der Vorwoche sei der neue Kader, Werner Hahn zufolge, aber vollständig.

Damit ist also alles angerichtet für die große Teampräsentation am kommenden Samstag in der Zwettler Stadthalle (18.30 Uhr) – das alljährliche Kick-off-Event zur neuen Saison der Nordmänner.