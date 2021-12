URW Waldviertel: Mit Vollgas weiter

Von Weihnachtspause und schöpferischer Ruhe rund um den Jahreswechsel ist bei den Volleyballern der URW Waldviertel keine Spur: Ein dicht gedrängtes Programm mit jeder Menge Highlights wartet. Zwar wurde das MEVZA-Spiel gegen Zagreb noch verschoben, weil sich die Akteure beider Teams ihre Booster-Impfung gegen Corona abholten und somit selbst eine kleine Sport-Pause einlegten, aber bereits am 26. Dezember standen die Waldviertler wieder in der Zwettler Sporthalle zum Training parat.

Am Mittwoch geht‘s nach Myjava (Slowakei) zum nächsten MEVZA-Spiel, nach einer Übernachtung in Bratislava folgt dort am bereits das nächste Spiel. Am 3. Jänner geht‘s in Maribor weiter, ehe am 6. Jänner der Startschuss zur „Top-Runde“ der Austrian Volley League fällt – und zwar mit einem Heimspiel gegen Graz. URW-Manager Werner Hahn hofft, dass Zuseher dabei sein dürfen. Generell wird der Jänner für die „Nordmänner“ spannend: Das Cup-Halbfinale gegen Weiz (23.1.) wird nun ebenfalls in Zwettl ausgetragen, da Weiz keine Halle zur Verfügung hat.

Europacup im Auswärts-Doppelpack

Dafür verzichteten die Waldviertler auf das Europacup-Heimspiel gegen Ankara. „Aus wirtschaftlichen Überlegungen“, wie Werner Hahn sagt. Corona bringe eventuell ein Geisterspiel in Zwettl, die Türken hätten zudem ein „finanziell attraktives Angebot“ gemacht. Zudem sei Ankara ohnehin „klarer Favorit“.