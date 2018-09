Teampräsentation

Am Freitagabend (19 Uhr) stellt die Union Volleyball Waldviertel in ihrer Heimstätte, der Stadthalle Zwettl, das Team für die neue Saison vor.

Zahlreiche Neuigkeiten sind zu erwarten, Manager Werner Hahn veränderte das Bundesliga-Team in der Saisonpause an zahlreichen Positionen, auch Neuigkeiten zu den Landesliga- und Nachwuchsteams sind im Zuge der Präsentation zu erwarten.

Schon seit einigen Wochen stehen die „Nordmänner“ wieder voll im Trainingsbetrieb, um die nötige Fitness für eine beschwerliche Spielzeit zu sammeln. Das Trainingsprogramm besteht aus einer Kombination von athletischen, technischen und taktischen Einheiten. Die intensive Vorbereitung auf die kommende Saison, Meisterschaft, Cup, MEVZA und Europacup, stellen so manchen vor große Herausforderungen.

Natürlich darf auch die Regeneration nach dem harten Training nicht zu kurz kommen. Manager Werner Hahn und Co stellten ihrem Team die ausgezeichneten Möglichkeiten in der Bezirkshauptstadt zur Verfügung, das eigene Physioteam der URW in Kooperation mit dem Zwettl-Bad sorgen sich um die Frische aller Teams.

Sponsorenturnier

Zahlreiche Sponsorenteams des URW Waldviertler Volleyballteams fanden sich am Freitag zum bereits zweiten Mal in der Stadthalle Zwettl ein. Insgesamt zwölf begeisterte Mannschaften traten heuer um den Titel im Sponsorenturnier an und sorgten für einen spannenden Volleyballabend.

Die Mitarbeiter der Firmen wurden für einen Tag von Fans zu Hauptdarstellern, bewiesen außerhalb ihres gewohnten Arbeitsalltags ihre sportliche Fähigkeiten auf dem Parkett, und zeigten dabei mit starken Leistungen und viel Ehrgeiz auf. Dieser führte sogar zum Auftritt des ungeliebten Verletzungsteufels, URW-Vorstandsmitglied Peter Hiemetzberger zog sich eine Blessur im Knie zu.

Am Ende des Turniers setzte sich das Team Raiffeisenbank Region Waldviertel Mitte im Finale gegen Optik-Uhren-Schmuck Blaim und gegen das Gasthaus Hirsch knapp durch und holte sich den diesjährigen Titel. Nach spannenden Begegnungen ließen die Teilnehmer den Abend mit Köstlichkeiten des Gasthaus Hirsch in gemütlicher Runde ausklingen.