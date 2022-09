URW Waldviertel: Supercup-Premiere läutet neue Saison ein

Werbung

Erstmals wird in der Austrian Volley League der Supercup ausgespielt. Mit diesen Topspielen startet am kommenden Samstag offiziell die neue Saison, denn vergeben werden die Titel bei Frauen und Männern. Gespielt werden beide Finali in der Johann-Pölz-Halle in Amstetten. Den Anfang machen die Damen, wo ab 17.50 Uhr Meister Steelvolleys Linz auf Cupsieger Sokol/Post Wien trifft. Im Anschluss kommt‘s ab 20.20 Uhr zum Gipfeltreffen bei den Männern mit der Union Volleyball Waldviertel und den Hausherren.

Letztere ergatterten das Supercup-Ticket als Cup-Finalist

Denn die Nordmänner holten sich neben dem Meistertitel auch den Cup-Sieg. Geht es nach den Waldviertlern, die am vorigen Freitag mit der Team-Präsentation die neue Saison eingeläutet haben (siehe Seite 94), sollte gleich mit einem Titel gestartet werden.

„Natürlich wollen wir gewinnen“, sagte URW-Manager Werner Hahn. „Amstetten hat sich aber gut verstärkt, die sind heuer gefährlich. Und wir sind nach dem Kader-Umbau im Trainingsplan noch etwas von der Top-Form entfernt. Aber wir werden alles geben.“

Amstetten-Sportchef Michael Hentschke freut sich auf das Event in der Heimhalle: „Das sind zwei Volleyball-Leckerbissen vorprogrammiert. Waldviertel gegen Amstetten ist sowieso das stimmungsvollste Derby im heimischen Volleyball.“ Beide Spiele werden auf ORF Sport plus live übertragen.