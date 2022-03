URW Waldviertel zum ersten Mal österreichischer Cup-Sieger

Was für ein Volleyball-Fest in der Zwettler Stadthalle am Sonntag-Abend. Vor vollen Rängen trafen im Finale des ÖVV-Cups die Hausherren der Union Volleyball Waldviertel und VCA Amstetten aufeinander. Die beiden lieferten sich lange Zeit einen harten Kampf. Am Ende setzten sich die Nordmänner aber souverän in vier Sätzen durch, holten erstmals den Cup-Sieg ins Waldviertel.

Dass das Spiel so ausgehen würde, war lange Zeit aber nicht so klar. Die Amstettner erwischten den weitaus besseren Start in die Partie, holten sich gegen fehleranfällige Waldviertler den ersten Satz klar. Auch der zweite Satz war lange in Mostviertler Hand. Zwar blieb URW hier schon näher dran, sah sich am Ende aber dennoch mit vier Satzbällen konfrontiert. Hier passierte der Knackpunkt der Partie. Waldviertel bäumte sich auf, wehrte alle Satzbälle ab und holte sich darüber hinaus noch den zweiten Satz.

Jetzt erlangten die Mannen von Zdenek Smejkal mehr und mehr die Oberhand. Der dritten Abschnitt lief dann zwar noch lange Zeit ausgeglichen, aber Amstetten gelang es nicht mehr, sich abzusetzen. Stets hatten die Waldviertel die richtige Antwort parat und zog zum Ende hin auch davon, gewann auch den dritten Satz.

Machtdemonstration zum Titelgewinn

Der vierte Satz wurde schließlich zur Machtdemonstration der Hausherren. Am Block eine Übermacht, am Service souverän. Die anfangs so stark aufgetretenen Amstettner fanden keine Mittel mehr, wirkten gebrochen. Bei den Waldviertler Spielern hingegen wurde mit jedem Punkt die Siegessicherheit größer und das Grinsen breiter. Am Ende wurde der vierte Satz mit 25:11 ein Triumphzug zum ersten Cup-Sieg der Vereinsgeschichte.

URW-Topscorer waren Marek Sulc (23) und Daulton Sinoski (13) und Samuel Taylor-Parks (12), für Amstetten erzielten Milutin Pavicevic (21), Aleksandar Veselinovic und Jakub Czyzowski (je 15) die meisten Punkte. Die Matchstats: Angriffspunkte 49 zu 53 (Quote 45% zu 47%), Asse 4 zu 1, Blockpunkte 14 zu 9, Annahme 72% zu 55% und Punkte durch gegnerische Fehler 30 zu 18.

Jetzt wieder Fokus auf die AVL

Für die Waldviertler Volleyballer gilt jetzt die Konzentration wieder voll der finalen Phase in der Austrian Volley League, wo sie ebenfalls zu den heißen Titelkandidaten zählen. Wann es dort für URW weitergeht, ist derzeit aber noch nicht sicher. Während Waldviertel nach dem Viertelfinal-Sieg über Weiz schon im Halbfinale steht, starten die übrigen Viertelfinalisten erst in ihrer Serien - am Samstag schlug zum Auftakt Ried dem amtierenden Meister Graz.