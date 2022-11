URW-Waldviertel: Zum Start unterlegen

Werbung

Elf Vereine treten heuer bei den Herren in der MEVZA-Liga an. Der Startschuss dafür erfolgt diese Woche gleich mit einem Heimturnier (der Modus der Liga wurde wie berichtet von Einzelspielen hin zu Turnieren geändert) in der Stadthalle Zwettl. Union Raiffeisen Waldviertel empfängt dabei ACH Volley Ljubljana, HAOK Mladost Zagreb und VK Spartak UJS Komarno.

„Der Fokus der Nordmänner liegt auf den nationalen Bewerben, man möchte aber auch in der MEVZA aufzeigen“, so Werner Hahn im Vorfeld. Dementsprechend motiviert ging die Mannschaft von Zdenek Smejkal ans Werk.

Am Dienstag eröffneten die Waldviertler das Turnier gegen Titelverteidiger und slowenischen Meister ACH Volley. Dabei zeigte sich schnell, dass gegen eine Mannschaft solchen Kalibers nur volles Risiko zählt. Die Nordmänner boten dem Publikum ein Spiel auf Augenhöhe und blieben an den Slowenen dran. Die Gäste ließen sich aber defensiv nicht aus der Ruhe bringen, agierten offensiv souverän. URW kam zwar auf 21:24 heran, Ljubljana holte den Satz aber dennoch.

Im zweiten Satz waren die Gäste in der Halle angekommen. Diese Tatsache verbunden mit Problemen in der Annahme bei den Waldviertlern brachten ein 16:25. Bei 2:0 nach Sätzen funktionierte bei ACH Volley im dritten Satz jedes Service, während die Nordmänner sehr oft am Netzband scheiterten. Kompromisslos hämmerten die Gäste die Bälle ins Feld der Nordmänner. Souverän beendet ACH Volley mit 17:25 Satz und Spiel.

Im zweiten Spiel des Tages setzte sich Zagreb ebenso souverän gegen Komarno durch, gewann 3:0.

Am Mittwoch folgten nach Redaktionsschluss die Begegnungen zwischen Waldviertel und Zagreb sowie Ljubljana und Komarno.

Zum Abschluss am Donnerstag treffen die Nordmänner um 19 Uhr auf Komarno. Davor spielt um 16.30 Uhr Ljublana gegen Zagreb – wie es nach dem ersten Tag scheint, die beiden Top-Teams des Turniers.