Vor Start in Aufstiegsspiele: Niederlage für Waldviertler Frauen

Vergangenen Sonntag bestritten die URW-Damen ihr letztes Meisterschaftsspiel gegen die junge aber angriffsstarke Mannschaft aus Schwechat, ehe es am Ostermontag mit den Aufstiegsspielen in die 2. Bundesliga los geht.

Die beiden Teams begegneten sich von Beginn an auf Augenhöhe und das bei einem leistungsstarken und schnellen Spiel mit einigen sehenswerten Angriffen und druckvollen Services. Gegen Ende des ersten Satzes hatten die Waldviertlerinnen kurze Verteidigungsschwierigkeiten, weshalb der Satz knapp an die Gastgeberinnen ging (25:22).

„Schade, dass es nicht gereicht hat“

Im zweiten Satz wirkten beide Mannschaften wie ausgewechselt. Während die Gegnerinnen den Druck nochmals erhöhten, die Aufspiele erfolgreich am Netz verteilten und somit oft Wege durch den Block fanden, wirkten die Zwettlerinnen etwas unbeholfen die wuchtigen Angriffe und durchdachten Schupfer in der niedrigen Halle abzuwehren. Der zweite Satz ging somit klar an Sokol (25:11).

Der dritte Satz verlief wieder äußerst spannend. Starke Angriffe und eine solide Verteidigung auf beiden Seiten führten zur Satzverlängerung. Schlussendlich zogen die URW Damen bei einigen Netzduellen gegen die großgewachsenen Gegnerinnen den Kürzeren und mussten sich somit 26:24 geschlagen geben.

Volle Konzentration auf die Aufstiegsspiele

„Es war ein tolles Spiel mit schnellen und sehenswerten Ballwechseln. Bis auf den Aussetzer im zweiten Satz haben die Mädls alles gegeben und toll gekämpft, schade dass es nicht ganz gereicht hat“, resümierte Coach Mario Huber, welcher dankenswerterweise an diesem Tag einsprang.

Ab jetzt gilt die volle Konzentration den Aufstiegsspielen. Mit einem Heimspiel gegen Weiz geht es für die Damen-Mannschaft der Union Volleyball Waldviertel am Ostermontag in die Relegationsspiele um den Aufstieg in die Austrian Volley League Women 2. Gespielt wird um 17 Uhr – im Anschluss an die Aufstiegsentscheidung bei den Landesliga-Herren (siehe rechts). Am Samstag darauf fällt dann schon die Entscheidung in Klagenfurt, das den Auftakt gegen Weiz gewonnen hat.