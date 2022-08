Frauen kommen ins URW-Universum

Werbung

Es war schon beim NÖN-Interview zum Saisonabschluss ein Thema. Damals hielten sich die beiden Köpfe der Union Volleyball Raiffeisen Waldviertel, Peter Kirchmayr und Werner Hahn, noch zurück. Drei Monate später wird die Vision Realität: Die SPU Zwettl, wo die Damenteams spielen, wird in URW eingegliedert werden.

URW-Obmann Werner Hahn: „Projekt auf Jahre angelegt.“ Foto: URW

„Das Projekt ist auf viele Jahre angelegt“, erklärt URW-Obmann Werner Hahn. „Ziel ist, die Strukturen bei den Damen, wo bis jetzt schon gut gearbeitet worden ist, weiter zu verbessern, irgendwann vielleicht wirklich zu professionalisieren.“ Und weiter: „Wir wollen unsere Erfahrungen dort einbringen, sie an unseren Netzwerken besser teilhaben lassen.“ Wo das dann hinführt, werde sich zeigen.

„Früher, als URW noch in Arbesbach war, gab es zwischen den Vereinen sogar eine Rivalität, heute ist die Fusion ein logischer Schritt“, sagt Stefan Löschenbrand, Obmann der SPU Zwettl. „Wir kooperieren seit vielen Jahren im Nachwuchs, haben das auch durch das RAZ immer weiter intensiviert, haben gemeinsam Events organisiert. Bei den Spielansetzungen richten wir uns schon längere Zeit nach dem Bundesliga-Team. Es wächst zusammen, was zusammen gehört.“

SPU-Obmann Stefan Löschenbrand: „Logischer Schritt.“ Foto: privat

Formell wechseln alle SPU-Vertreter mit Saisonbeginn zu URW, mit Jahresende wird die SPU aufgelöst – nur zwei Mixed-Hobbyteams spielen unter dieser Flagge weiter. „Es ist im Grunde eine Fusion, auch wenn es so etwas im Vereinsrecht nicht gibt. Formell wird die SPU daher aufgelöst und geht praktisch in URW auf“, erklärt Löschenbrand. „Es gibt für uns keine Nachteile.“

Klares Ziel ist es, mit den Frauen in die 2. Bundesliga (direkt über der Landesliga) zu kommen, längerfristig auch in die AVL Women. „Wir sind mittlerweile im Nachwuchs so weit, dass Bundesliga-Klubs auf unsere älteren Spielerinnen aufmerksam werden“, sagt Löschenbrand. „Wenn wir sie bei uns halten wollen, müssen wir ihnen dieses Niveau bei uns bieten können.“

Neues Trainerteam, SG mit Siegharts aufgelöst

Im Trainerteam werde es, so Hahn, einige neue Gesichter geben. Eine erste Änderung ist, dass Darby Taylor, Lebensgefährtin von URW-Spieler Peter Schnabel, die Landesliga-Damen als Trainerin übernimmt – der langjährige Coach Daniel Schießwald hat wie berichtet seine Tätigkeit mit Saisonschluss beendet. Die Kanadierin spielte zuletzt bei Sokol Wien in der 1. Bundesliga, muss derzeit wegen einer Knöchelverletzung aber pausieren. Mario Huber betreut weiter das zweite Damenteam und wird Darby bei ihren Aufgaben unterstützen. Die Trainingsgruppe in Wien wird mit Julia Pammer ebenfalls eine frühere Bundesligaspielerin (Salzburg) übernehmen.

Bis zum Saisonstart Anfang Oktober sollen zwei neue, schlagkräftige Mannschaften geformt werden. Die Spielgemeinschaft der zweiten Mannschaft mit Groß-Siegharts wurde aufgelöst, vier Zwettler Spielerinnen spielen mit Siegharts in der Landesliga weiter – treffen dort dann auch auf das Zwettler Einserteam. „Das heißt, es gibt seit langer Zeit wieder ein Derby“, freut sich Löschenbrand. Zwettl II startet in der 1. Klasse neu.

Die restlichen Details sollen bis zu URW-Teampräsentation am 16. September feststehen.