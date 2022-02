Waldviertel geht nach Derbysieg als Erster in die Play-offs

Es ist vollbracht! Nach dem Sieg vom Mittwoch in Ried ließ die Union Volleyball Waldviertel auch am Samstag in Amstetten nichts anbrennen, gewannen 3:0. Damit stehen die Nordmänner als Sieger der AVL-Toprunde fest.

Die Waldviertler haben in der Toprunde, die von vielen Verschiebungen geprägt war, die Balance zwischen den Spielen und der parallel beginnenden Vorbereitung auf die Play-offs am besten geschafft. „Die Amstettner waren in ihrer eigenen Halle ein schwerer Gegner, aber die Burschen haben die Taktik perfekt umgesetzt und so gingen wir verdient als Gewinner aus diesem Spiel. Ich bin mächtig stolz auf die gezeigte Performance über die ganze Saison hindurch, denn man muss bedenken, dass wir teilweise doppelt so viele Spiele absolviert haben wie manch andere Teams“, war URW-Trainer Zdenek Smejkal nach dem vierten Derbysieg der Saison glücklich.

Manager Werner Hahn sagt: "Es ist für den Verein ein tolles Gefühl, dass wir den Grunddurchgang ohne Niederlage gewinnen konnten und nun auch in der Toprunde ganz vorne stehen dürfen. Es ist einzigartig und die ganze Nordmann Familie ist mächtig stolz auf das Geleistete. Jetzt geht die Meisterschaft erst richtig los. Für uns steht der Fokus jetzt beim ÖVV-Cup-Finale am 13. März, wo wir wieder auf Amstetten treffen werden. Die Mostviertler präsentierten sich in den beiden letzten Spielen enorm stark und sind aufgrund ihres neuen Spielers auf der Diagonal-Position keinesfalls zu unterschätzen.“

In der Austrian Volley League sind die weiteren Termine noch nicht fixiert, da in der Toprunde noch vier Partien bis 8. März ausständig sind. Sicher ist aber bereits, dass URW im Viertelfinale auf Weiz, den Dritten der Zwischenrunde, trifft. Aich/Dob bekommt es als Toprunden-Zweiter mit Klagenfurt zu tun.