Waldviertel kickte Titelverteidiger Aich/Dob aus ÖVV-Cup

Wäre es nicht Österreich, sondern Spanien und nicht Volleyball, sondern Fußball, wäre das erste Classico der Saison auf dem Programm gestanden. Im Viertelfinale des ÖVV-Cups kam es am Dienstagabend in der Zwettler Stadthalle zum Aufeinandertreffen von Union Volleyball Raiffeisen Waldviertel und Titelverteidiger SK Zadruga Aich/Dob - den dominanten Teams im heimischen Volleyball der vergangenen Jahre. Und am Ende stand nach einem hochkarätigen Spiel ein Sieg der Waldviertler, die sich damit für die Cup-Niederlage im Vorjahr revanchierten.

Die Kärntner, die mit neuem Trainer und einer komplett umgebauten Mannschaft in die Saison gegangen sind (aufgrund des AVL-Modus aber noch kaum Spiele in den Beinen haben), starteten mit leichten Vorteilen in die Partie. Vor allem der 205cm große Diagonalangreifer der Gäste, Jani Jeliazkov, stellte Block und Verteidigung der Gastgeber vor teilweise unlösbare Aufgaben. Der Bulgare zeigte mit gesamt 24 Punkten, was er in seinen Legionärsjahren in Italien gelernt hat, und so holte Aich/Dob den ersten hart umkämpften Satz mit 25:22.

Doch von Überlegenheit konnte niemals die Rede sein. Die Waldviertler zwangen die Gäste bereits mit 4:0 ins erste Timeout des zweiten Satzes. Die Nordmänner hielten den Vorsprung bis Satzmitte, ehe die Gäste mit sieben Punkten in Folge aus der zweiten Auszeit zurückkamen. Die Heimschen wankten dann, aber sie fielen nicht. Die Welle ging durch die Stadthalle Zwettl, als sie zuerst zwei Satzbälle der Gäste abwehrten und anschließend ihren ersten zum 27:25 verwerteten.

Hochemotional ging es in den dritten Satz. Was die beiden Mannschaften hier boten, war beste Werbung für den österreichischen Volleyballsport. Der Waldviertler Eigenbauspieler Leon Binder gab auf der Liberoposition seiner Mannschaft sicheren Rückhalt. Kapitän Pavel Bartos verteilte die Bälle geschickt und allen voran Daan Streutker war mit gesamt 23 Punkten verlässlich zur Stelle. Waldviertel legte vor, doch die Führung wechselte mehrmals. So ging auch dieser Satz in die Verlängerung. Union Raiffeisen Waldviertel machte 35 Punkte und verlor den Satz dennoch. Die Gäste blieben trotz der Gänsehautstimmung auf den Rängen cool, wehrten acht Satzbälle ab und verwerteten ihrerseits den fünften mit einem Block.

Die Stimmung in der Heimmannschaft und Halle blieb davon allerdings völlig unbeeindruckt. Wieder waren es die Nordmänner, die mit Assen von Daan Streutker und Audrius Knasas vorlegten. Den Vorsprung verwalteten sie souverän und ungefährdet zum 25:19. Die beiden Mannschaften mussten in den alles entscheidenden 5. Satz. Wie Obmann Werner Hahn bereits in der Satzpause festhielt „hätten beide Mannschaften den Aufstieg verdient, doch leider kann dies heute nur einer vergönnt sein.“

Und dieses Mal waren es die Nordmänner.

Jeder fünfte Satz ist ein Match für sich und eine Nervenschlacht. Auf Seiten der Gäste war vor allem MVP Marino Marelic gefordert, bei den Nordmännern Topscorer Daan Streutker und die beiden verlässlichen Hauptangreifer Marek Sulc und Audrius Knasas. Letzter war es, der dem Satz mit seinem druckvollen Service den Stempel aufdrückte, ehe zwei direkte Blockpunkte von Mittelblocker Samuel Taylor-Parks den Weg zum Aufstieg ebneten. Direktor Prokurist Ing. Gerald Rößl von der Firma Swietelsky hatte den knappen 3:2 Sieg völlig richtig vorhergesagt.

Stimmen zum Spiel:

URW-Trainer Zdenek Smejkal: „Wir wissen, dass die Begegnung URW Aich/Dob das vorzeitige Finale sein könnte. Das sportliche Level und die Emotionalität waren dementsprechend finalwürdig. Jeder hat alles gegeben, aber besonders stolz sind wir auf die Leistungen der jungen Eigenbauspieler.“

MVP Daan Streutker: „Es ist ein unglaublicher Sieg für uns. Wir haben heute alles in die Waagschale geworfen. Herzlichen Dank für die Unterstützung durch unsere Fans. Wir wollen diesen Flow ins nächste Match mitnehmen.“

Aich/Dob-Manager Martin Micheu: „Es war ein hochklassiges Match für österreichische Verhältnisse und URW hat verdient gewonnen Unsere Leistungsträger haben heute total ausgelassen.“

MVP Marino Marelic: „Es war ein sehr schweres Match. Anfangs hatten wir noch die Kontrolle. Doch als der Linkshänder Daan Streutker eingewechselt wurde, fanden wir kein Rezept mehr. In der Folge verloren wir die Konzentration und das Match.“