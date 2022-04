Waldviertel marschierte souverän zum ersten Meistertitel

Werbung

Die Union Volleyball Waldviertel hat am Sonntagabend Geschichte geschrieben. Mit dem 3:1-Sieg über den SK Aich/Dob fixierten die Nordmänner den ersten Meistertitel (und damit das Double) der Vereinsgeschichte souverän. Und in Mindestzeit nach vier Spielen. Das Finale der Austrian Volley League war diesmal eine ganz klare Angelegenheit. Die Kärntner brachten es in den vier Aufeinandertreffen auf nur vier Satzerfolge.

Einen davon holten sie sich am Sonntag, angestachelt vom eigenen Publikum - und schon schwer angezählt. Denn nachdem die Waldviertler den ersten Satz ganz klar dominierten, die Heimischen gerade mal in den zweistelligen Punktebereich vorstoßen ließen und obendrein noch Aich/Dob-Mittelblocker Nikolai Grabmüller verletzt rausmusste, standen die Vorzeichen schon sehr schlecht.

Die Kärntner bäumten sich im zweiten Satz aber noch einmal auf, zeigten, was in Normalform in ihnen stecken würde. Anders die Waldviertler, bei denen sich, den großen Coup schon ganz nah vor Augen, auch ein bisschen die Nerven bemerkbar machten, sich Fehler und Unkonzentriertheiten einschlichen, die Sicherheit etwas flöten ging. Mit 25:21 glichen die Hausherren aus.

Auch der dritte Satz war noch ziemlich umkämpft. Von den etwa 100 mitgereisten Waldviertler Fans nach vorne gepeitscht, fanden die Nordmänner aber wieder in die Erfolgsspur zurück - 25:16. Der vierte Satz wurde schließlich zum Triumphzug für Waldviertel. Aich/Dob wehrte sich zwar mit allen Mitteln dagegen, dem Gegner den Titel in der heimischen Halle zu ermöglichen, aber URW war schlicht zu stark, zu entschlossen. Der zweite Matchball ging schon durch.

Stimmen zum Spiel

URW-Libero Jakob Reiter: „Dieser Erfolg ist schwer in Worte zu fassen. Wir sind überglücklich. Aich/Dob hat gut gespielt, hatte nichts mehr zu verlieren, aber wir haben standgehalten.“

URW-Manager Werner Hahn: „Sportlich ist das einer der schönsten Tage meines Lebens. Ich freue mich ungemein, das ist ein historischer Erfolg. Unsere Fans waren auch heute wieder ein Mega-Support. Aich/Dob hat noch einmal alles probiert, aber wir sind cool geblieben.“

Aich/Dob-Libero Manuel Steiner: „Union Waldviertel war wieder sehr solide. Trotz der Ausfälle sind wir heute besser aufgetreten als in den ersten drei Finalspielen. Die beiden Teams waren auf Augenhöhe. Hätten wir uns die ganze Serie so präsentiert, wäre einiges mehr für uns drinnen gewesen.“