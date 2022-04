Waldviertel siegt 3:0 und greift nun nach dem Meistertitel

Werbung

Die Union Volleyball Waldviertel steigert sich in der Final-Serie gegen den SK Aich/Dob weiter von Spiel zu Spiel, feierte am Donnerstagabend vor fast 600 Zuschauern in der Zwettler Stadthalle den ersten 3:0-Sieg im Rennen um den Meistertitel der Austrian Volley League. Die Nordmänner stellten damit in der „Best of seven“-Serie auf 3:0 und können sich am Sonntag in Bleiburg schon den Traum vom ersten Meistertitel der Vereinsgeschichte erfüllen.

„Ich bin begeistert, wie unsere Burschen diesem Druck standhalten. Sensationell. Auch die Leistung auf der Tribüne“, strahlte URW-Manager Werner Hahn wenige Augenblicke, nachdem das Service von Aich/Dob zum zweiten Matchball im Netz gelandet, der 3:0-Sieg fix war ins ORF-Mikro. „Das war eine Vorentscheidung heute. Wir haben jetzt vier Matchbälle. Den Titel wollen wir aber am Sonntag in Bleiburg fixieren!“

Waldviertel in allen Belangen überlegen

Und die Frage, die sich nach den ersten drei Finalpartien stellt, ist, ob Aich/Dob wirklich noch einmal in die Lage kommt, das verhindern zu können. Reichte es in den ersten beiden Spielen noch für Satzgewinne, konnten die Kärntner am Donnerstag nur mehr phasenweise mit den bärenstarken Waldviertlern mithalten. Die Heimischen waren am Block überlegen, am Service überlegen, fanden auf jede Variante der Kärntner die passende Antwort.

Aich/Dob-Sportdirektor Martin Micheu war konsterniert: „So kann man in keinem Finale auftreten. Ich habe keine Erklärung.“

Nach dem deutlichen Gewinn des ersten Satzes schafften es die Gäste in weiterer Folge zeitweise, sich aufzubäumen. Unterm Strich ließ Waldviertel aber Aich/Dob nie zu nahe kommen, keine Zweifel daran aufkommen, wer da als Sieger vom Parkett gehen würde. Sie spielen sich immer weiter in einen Flow, agieren mannschaftlich sehr geschlossen. Der überragende Mann am Spielfeld war dabei einmal mehr Daulton Sinoski mit 25 Zählern. Mit 25:15, 25:20 und 25:18 zeichnet sich diese Überlegenheit auch in den Satzergebnissen ab.

Erste Meisterparty in Kärnten?

Das nächste Spiel steigt am Sonntag in Bleiburg. Mit einem Sieg dort, würde Waldviertel den ersten Meistertitel der Vereinsgeschichte holen, damit in Verbindung mit dem Cup-Sieg gleich das Double einfahren.

Und so sehr derzeit alles auf Waldviertel hindeutet, gibt es eben noch vier Chancen auch für Aich/Dob zurückzuschlagen. Auch wenn selbst Martin Micheu davon nicht mehr wirklich überzeugt scheint: „Vielleicht beweisen die Spieler noch so viel Charakter, dass sie Waldviertel den Meistertitel nicht in unserer Halle ermöglichen.“ Für Waldviertel-Libero Jakob Reiter ist jedenfalls die Marschrichtung klar: „Wir müssen weiter so kompakt bleiben, weiter so konzentriert bleiben.“