Waldviertel siegt im ersten Final-Spiel

Der Startschuss für das Finale der Austrian Volley League erfolgte am Mittwochabend in der Zwettler Stadthalle. Und die Union Volleyball Waldviertel nutzte den Heimvorteil gleich ideal aus, feierte gegen den SK Aich/Dob, der bereits zum elften Mal in Folge im Endspiel steht, einen 3:1-Sieg und ging damit in der "Best of seven"-Serie 1:0 in Führung.

Die Nordmänner begannen die Partie nervös. Aich/Dob setzte voll auf Risiko im Service, machte Punkte über die Verteidigung, sodass Zdenek Smejkal seine Burschen bei 7:4 für die Gäste vom Feld holte. Es schien, als wäre URW noch nicht ganz im Spiel angekommen. Das Time-out verfehlte seine Wirkung nicht: Die Waldviertler schafften den Ausgleich und legten bei 13:12 gegen die stark spielenden Kärntner vor.

Beide Mannschaften boten dem besten Volleyballpublikum Österreichs finalwürdiges Volleyball. Punkt um Punkt wurde gespielt. Tolle Angriffe, unglaubliche Ballwechsel auf beiden Seiten, ein unglaublicher erster Satz. Der Krimi ging weiter und fand schließlich bei 30:28 für die Heimmannschaft sein Ende.

In der gleichen Tonart ging es im zweiten Satz weiter. Getragen von der Stimmung im Hexenkessel bewahrten sich die Nordmänner einen Vorsprung von 2 Punkten bis zum 16:14. Hervorragende Pipe-Angriffe auf beiden Seiten, enormer Servicedruck, jedoch Missverständnisse und zu viele Servicefehler bei den Gästen brachten auch den Gewinn des zweiten Satzes für die Gastgeber. Damit waren die Gäste massiv unter Druck.

Die Teams kamen in unveränderter Aufstellung wieder aufs Spielfeld. Die Kärntner legten einen Blitzstart hin und hielten den erspielten Punktevorsprung bis zum Ende bei 16:25. Dieser Satz war geprägt von einer Wahnsinns Blockleistung der Gäste, die im gesamten Spielverlauf auf 13 Blockpunkte kamen.

Im vierten Satz startete Aich/Dob in der Gangart des dritten Satzes. Die Blockmauer der Kärntner war für die Spieler der Union Raiffeisen Waldviertel phasenweise nicht zu durchbrechen. Mit Kampfgeist, Risiko und dem glücklicheren Ende wurde so mancher Punkt auf Seiten der Kärntner angeschrieben. Die Kärntner erwischten Bälle, die eigentlich nicht mehr zu erwischen sind und hatten auch das Quäntchen Glück auf deren Seite.

Unglaubliche Dramatik – die Nordmänner holten ab Mitte des Satzes 6 Punkte Rückstand auf und glichen auf 22:22 aus und gingen 23:22 in Führung. In der Halle brodelte es, die Stimmung kochte fast über. Die Nordmänner beendeten den vierten Satz mit großer Unterstützung des Publikums mit 25:23.

Stimmen zum Spiel:

Zdenek Smejkal, Trainer Union Volleyball Waldviertel: „Es war ein erwartet schweres erstes Match. Im dritten Satz hatten wir Konzentrationsprobleme. Heute haben die Wechselspieler geholfen und für Emotionen gesorgt. Der Sieg gehört auch dem Publikum.“

Marek Sulc, URW-Außenangreifer: „Wir wollten von Anfang an gewinnen, hatten aber ups and downs. Wir erwarteten ein schweres Spiel, haben aber nie aufgegeben. Ich bin glücklich über den Sieg.“

Bogdan Tanase, Trainer SK Aich/Dob: “Es war ein tolles Spiel der zwei besten Teams. Gratulation an die Nordmänner.“

Nicolai Grabmüller, Spieler Aich/Dob: „Es war ein sehr spannendes und intensives Match, das hin und her ging und von guten Blocks gekennzeichnet war.“