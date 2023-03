Waldviertel wieder souverän: Weiz auch daheim 3:0 geschlagen

Werbung

Für die Union Volleyball Raiffeisen Waldviertel gibt es zum Abschluss einer schwierigen Saison in den Spielen um Platz fünf zur Austrian Volley League noch einmal zwei Niederösterreich-Derbys gegen Amstetten. Das fixierten die Nordmänner mit dem souveränen 3:0-Heimsieg gegen VBC Weiz am Samstagabend.

Vom 3:0-Sieg aus dem Hinspiel noch topmotiviert starteten die Waldviertler sehr gut ins Spiel, gingen gleich 5:0 in Führung und zwangen Weiz-Trainer Michael Murauer gleich zur ersten Auszeit. Diese brachte aber nichts ein. Die gute Angriffs- und Blockleistung der Hausherren ging weiter. Zudem fanden die Steirer gegen das schnelle URW-Spiel kein Rezept. Der erste Satz ging mit 25:12 klar an Waldviertel.

Weiz findet besser ins Spiel, bleibt aber unterlegen

Im zweiten Satz stellten sich die Weizer von Beginn an besser auf das Spiel der Nordmänner ein. In der Finalphase setzten aber die Nordmänner die Vorgaben von Trainer Zdenek Smejkal konsequent um und gewannen auch den zweiten Satz mit 25:20.

Ein Satz fehlte jetzt noch zum Glück. Smejkal brachte über die gesamte Spielzeit alle Spieler zum Einsatz, die mit viel Spielfreude, guter Körpersprache, notwendiger Konzentration, Teamgeist und dem neuerlich sehr lauten Anhang im Rücken auch den dritten Satz, der knapp mit 25:23 endete, für sich.

Damit lösten die Nordmänner das Ticket für die Spiele um Rang fünf - sozusagen ein Trostpreis nach dem Halbfinal-Aus. Allerdings ein Trostpreis, der sich sehen lassen kann. Der Gegner dort in den letzten beiden Spielen der Saison ist nämlich der VCA Amstetten. Ein NÖ-Derby also. Gespielt wird am 8. April in Zwettl, am 15. April erfolgt das Rückspiel.

Stimmen zum Spiel:

Zdenek Smejkal, Trainer Union Waldviertel: „Ich bin sehr zufrieden mit den zwei Siegen und konnte heute alle Spieler einsetzen. Ein herzlicher Dank gilt auch dem tollen Publikum. Jetzt konzentrieren wir uns auf Amstetten, wo wir um Platz 5 spielen.“

Werner Hahn, geschäftsführender Obmann Union Waldviertel: „Die Nordmänner legten einen Blitzstart hin. Wir kontrollierten das Spiel in den ersten beiden Sätzen souverän, im dritten Satz wurden alle Wechselspieler eingesetzt. Ich bin megastolz auf unsere drei Spieler Timon, Samuel und Fabian, die bereits am Nachmittag in der Landesliga performt haben und auch in der AVL „ihren Mann gestellt haben“.

Michael Murauer, Trainer Weiz: „Die Luft ist draußen. Waldviertel hat die beste Halle und das beste Publikum.“