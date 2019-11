Alle Augen sind am Mittwoch auf das Europacup-Duell zwischen Craiova und Waldviertel gerichtet. In der Nacht von Montag auf Dienstag machten sich die Nordmänner auf die Reise nach Rumänien. Mit im Gepäck: Eine große Portion Selbstvertrauen nach dem 3:1-Sieg im Hinspiel und die Aussicht auf den Aufstieg in die Hauptrunde des Challenge Cups.

„Wir wollen unbedingt gleich in Führung gehen“, tönt URW-Manager Werner Hahn. „Wenn wir gleich den ersten Satz gewinnen, wird es interessant, wie Craiova darauf reagiert. Dann würde uns ein weiterer Satz schon zum Aufstieg reichen, zumindest sind wir aber schon im Golden Set. Und da kann dann alles passieren.“

Hahn erwartet strittige Entscheidungen

Der Manager schätzt die Aufgabe aber deutlich schwieriger ein als noch im Hinspiel. Der Heimvorteil der Rumänen könnte seiner Mannschaft gleich mehrere Probleme bereiten. „Die Halle wird gut besucht sein, da könnten uns ein paar tausend Zuschauer erwarten“, meint er. Außerdem müsse man sich auf strittige Situationen einstellen. „Die Schiedsrichter sind international, aber die Linienrichter werden aus Rumänien sein. Wir wissen einfach aus Erfahrung, dass das die Sache sehr schwer macht, weil ein Punkt in entscheidenden Phasen schon den Unterschied ausmachen kann.“

Im Cup werden keine Punkte vergeben, weiß Hahn, daher gebe es für seine Truppe auch in Rumänien wie gewohnt kein Zurückhalten. „Wir müssen wieder mit voller Wucht servieren. Es wird bestimmt viele direkte Punkte zu sehen geben, das ist einfach unser Spielstil. Wichtig wird auch sein, dass wir nach Fehlern nicht zurückstecken sonder weiterhin volles Risiko nehmen.“