Waldviertler Landesliga-Teams spielen um Aufstieg in 2. Bundesliga

Was für ein Saisonfinish für die beiden Landesliga-Teams der Union Volleyball Waldviertel! Sowohl die Damen als auch die Herren lösten am vergangenen Wochenende das Ticket für die Relegation um den Aufstieg in die 2. Bundesliga.

Besonders für die URW-Damen war es ein Wechselbad der Gefühle bei gleich zwei Spielen. Denn am Freitagabend hatten sie mit der kleinen aber starken Auswahl des St. Pöltner Leistungszentrum ihre Schwierigkeiten. Probleme in der Annahme und die hohe Fehlerquote ließen URW von Beginn weg ins Hintertreffen geraten. Die SLZ-Spielerinnen rissen durch gute Verteilung der Bälle am Netz immer wieder Lücken in den heimischen Block. Trotz sehenswerter Punkte der Zwettlerinnen gab es keine Trendwende, setzte es eine 0:3-Niederlage.

„Ich bin sehr stolz auf die Mädels“

Wesentlich besser lief es nach ausgiebigem Mentaltraining und mit neuer Motivation tags darauf gegen Böheimkirchen. Die URW-Damen waren wir ausgewechselt. Solide Verteidigungsarbeit, gut durchdachte Aufspiele und wuchtige Angriffe sowie starker Druck am Service hielten die Gegnerinnen in Schach. Am Waldviertler Sieg gab es nie Zweifel – 3:0.

„Ich bin sehr stolz, dass die Mädels sich neu fokussieren konnten und so selbstbewusst und konstant spielten“, resümierte Trainerin Darby Taylor. Durch den Sieg fixierten die Waldviertlerinnen eine Runde vor Schluss auch den Platz in den Aufstiegsspielen um die 2. Bundesliga. Gespielt wird in zwei Partien gegen Weiz, das erste am 10. April in Zwettl.

Auch Herren spielen nach Sieg über St. Pölten um Aufstieg

„Beim Zusammenschluss mit dem Damenteam war es unser Ziel, in die Bundesliga aufzusteigen. Dass das jetzt vielleicht schon im ersten Jahr gelingen könnte, ist ein Riesenerfolg“, freute sich URW-Manager Werner Hahn. „Umso mehr freut mich, dass auch die Burschen diese Chance erarbeitet haben.“

Denen gelang das auf den letzten Drücker beim Heimspiel gegen St. Pölten mit einem 3:0-Sieg. Hahn: „Der älteste Spieler dieser Mannschaft ist 20 Jahre alt!“