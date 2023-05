Waldviertler U16 beendet Saison auf Rang vier

ler U16 bei der Österreichischen Meisterschaft ihr erstes Match gegen Wien-Döbling. Nachdem sie den ersten Satz gewinnen konnte, ging der zweite Satz mit 26:24 denkbar knapp an die Wiener. Dem Entscheidungssatz hielten die Nerven nicht stand und der Matchgewinn ging an die Döblinger. Im zweiten Match gegen Aich/Dob konnten die Burschen ihre gewohnte Stabilität zeigen und gewannen deutlich in zwei Sätzen. Ähnlich souverän holten sie sich das letzte Match am Samstag gegen Hypo Tirol in zwei Sätzen.

Damit war der Einzug ins Halbfinale erreicht. Dass die Burschen am Sonntag in der Früh wieder gegen Wien Döbling antreten mussten, brachte etwas Unruhe in das junge Team. Dennoch konnten sie sich nach einem wieder ganz knappen ersten Satzverlust mit 24:26 den zweiten Satz holen. Jetzt ging es um den Einzug ins Finale. Die Döblinger hatten den besseren Start, konnten gleich viele Punkte machen, die die Waldviertler nicht mehr aufholen konnten.

Im letzten Match um Platz drei ließen die Grazer im ersten Satz nichts anbrennen und gewannen diesen. Im zweiten Satz gaben die jungen Nordmänner nochmal alles, dennoch mussten sich schließlich mit 23:25 geschlagen geben, brachten somit den vierten Rang mit heim.