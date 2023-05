Waldviertler U18 spielt um den Meistertitel

Nachdem es am Sonntag beim Cupfinale der Landesliga für die Union Volleyball Waldviertel nicht nach Wunsch verlaufen ist und sich die Waldviertler mit dem zweiten Platz im Cup begnügen mussten, konnten die U18 Burschen am 1. Mai bei der Qualifikation für die Österreichische Meisterschaft groß aufspielen.

Eine Rest-Nervosität vom verpatzten Sonntag war noch zu spüren, immerhin spielen viele der U18-Spieler auch in der Landesliga. Im ersten Spiel gegen TI Volley konnten sie sich zwar in zwei Sätzen durchsetzen, aber sie spielten nicht in gewohnter Qualität. Ganz anders im zweiten Match gegen Leibnitz, das sie vor allem im zweiten Satz beeindruckend dominierten.

Da spürte das Publikum die Freude am Spiel und es konnte die Burschen in der Stadthalle Zwettl entsprechend motivieren. Alle Spieler wurden im Laufe des Turniers eingesetzt und trugen so zu diesem Erfolg bei. Schon am kommenden Wochenende findet die ÖMS in Perg statt, bei der die Union Volleyball Waldviertel mit der U18-Mannschaft vertreten sein wird.