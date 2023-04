Waldviertler Volleyballer beenden AVL-Saison auf Rang sechs

Werbung

Für den noch amtierenden Österreichischen Meister im Volleyball, die Union Volleyball Raiffeisen Waldviertel, ist am Sonntag eine schwierige Saison mit einem weiteren Rückschlag zu Ende gegangen. In den Spielen um Platz fünf konnten die Nordmänner in Amstetten nach der 0:3-Heimniederlage nicht zurückschlagen, verloren auch das Spiel im Mostviertel in drei Sätzen und beenden damit die Saison in der Austrian Volley League auf Rang sechs.

Die Amstettner waren am Sonntag in vielen Elementen abgeklärter wie die Waldviertler, die nur im zweiten Satz für etwas Spannung sorgen konnten. Nachdem dieser 26:28 verloren ging, war die Niederlage aber schon vorgezeichnet. Die Sätze eins und drei gewannen die Hausherren jeweils klar mit 25:18.

Zwei Amstettner Siege in fünf Aufeinandertreffen

Damit haben die Mostviertler am Ende der Saison die Bilanz gegen Waldviertel noch aufgehübscht. In sieben Aufeinandertreffen feierten sie jetzt zwei Siege. Das erste Aufeinandertreffen gab es gleich zu Saisonstart im Supercup-Finale, das URW klar gewann, sich damit einen weiteren Titel in dieser Saison sicherte. Dieser und der Finaleinzug im Cup sind die beiden Trostpflaster für die Nordmänner.

„Wir bedanken uns bei allen unseren Sponsoren, Helfern und natürlich beim besten Volleyball Publikum Österreichs, die uns wieder durch diese Saison getragen haben. Ich möchte mich auch bei meinen Vorstandsmitgliedern auf das allerherzlichste bedanken für die Organisation und Durchführung der vielen, vielen Spiele in der abgelaufenen Saison“, sagte URW-Manager Werner Hahn zum Saisonabschluss.