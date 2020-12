Knalleffekt bei den Nordmännern! Knapp vor der geplanten Abreise am Dienstagvormittag nach Bleiburg zum AVL-Auftakt gegen Aich/Dob wurden neuerlich drei Spieler positiv auf das Coronavirus getestet. Die Dienstagspartie und auch das für Mittwoch geplante MEVZA-Spiel in Maribor musste abgesagt werden.

„Zur Einhaltung aller notwendigen Präventionsmaßnahmen wurden die beiden Spiele abgesagt“, so URW Waldviertel in einer Aussendung. Wie es weitergeht, war zu Redaktionsschluss noch nicht geklärt.

Derweil ging der Verein auf Ursachensuche. Erst Ende vorige Woche wurden nämlich alle Spieler negativ getestet. „Unsere medizinische Abteilung im Verein ist momentan dabei, der Frage nachzugehen, wie derart unterschiedliche und wechselnde Ergebnisse zustande kommen können“, heißt es in der Aussendung weiter.

Damit droht den Waldviertlern jedenfalls die nächste Coronapause. Erst im November nach dem Europacup-Spiel in Luzern musste das gesamte Team wegen einer Reihe positiver Tests, auch im Trainerteam, in Quarantäne, für zweieinhalb Wochen musste der Betrieb komplett eingestellt werden.

Diese Unterbrechung wurde erst am Samstag daheim mit dem Spiel gegen Aich/Dob (1:3) endgültig beendet.

Jetzt droht die nächste Zwangspause...