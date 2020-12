Knalleffekt bei den Nordmännern! Knapp vor der geplanten Abreise am Dienstagvormittag nach Bleiburg zum AVL-Auftakt gegen Aich/Dob wurden neuerlich drei Spieler positiv auf das Coronavirus getestet. Die Dienstagspartie und auch das für Mittwoch geplante MEVZA-Spiel in Maribor musste abgesagt werden.

Weitere Vorgehensweise offen, Klärung der Umstände gestartet

„Zur Einhaltung aller notwendigen Präventionsmaßnahmen wurden die beiden Spiele abgesagt“, so URW Waldviertel in einer Aussendung. Wie es weitergeht, war zu Redaktionsschluss noch nicht geklärt.

„Wir erreichen damit viele Leute, auch wenn derzeit niemand zu uns kommen darf. Fans und Sponsoren haben so einen digitalen Mehrwert.“ URW-Manager Werner Hahn über die boomenden URW-Digital-Inhalte

Derweil ging der Verein auf Ursachensuche. Erst Ende vorige Woche wurden nämlich alle Spieler negativ getestet. „Unsere medizinische Abteilung im Verein ist momentan dabei, der Frage nachzugehen, wie derart unterschiedliche und wechselnde Ergebnisse zustande kommen können“, heißt es in der Aussendung weiter.

Erste Coronapause wurde erst am Samstag endgültig beendet

Damit droht den Waldviertlern jedenfalls die nächste Coronapause. Erst im November nach dem Europacup-Spiel in Luzern musste das gesamte Team wegen einer Reihe positiver Tests, auch im Trainerteam, in Quarantäne, für zweieinhalb Wochen musste der Betrieb komplett eingestellt werden.

Maximilian Köpf Ändern, was man ändern kann

Erst am Samstag wurde die Matchpause daheim gegen Aich/Dob beendet – bei der 1:3-Niederlage zeigten die Nordmänner eine starke Leistung, waren durch die Erkrankung dann aber doch noch merklich zu geschwächt, um die Kärntner über die gesamte Spieldauer fordern zu können. Für die Dienstagspartie erhoffte sich der Sportliche Leiter Werner Hahn schon wieder weitere Fortschritte durch das nach der Pause gestarteten Aufbautraining. Jetzt ist aber wieder Pause angesagt. Wie lange, das ist noch offen.

Drohen weitere Absagen?

Im Worst Case müssen noch weitere Spiele abgesagt werden – sofern neuerlich alle Spieler in Quarantäne müssen. Das ist noch nicht geklärt, da fast die gesamte Mannschaft ja erst vor wenigen Wochen infiziert war.

Nächstes Spiel auf dem Plan wäre das AVL-Heimspiel gegen Graz. Das würde dann übrigens verschoben: von Samstag auf Montag. Der ORF und der ÖVV haben sich nämlich mittlerweile auf ein Livespiel-Paket geeinigt. Und der Kracher gegen Graz soll das erste Spiel der Nordmänner sein, das live auf ORF Sport+ übertragen wird (20.15 Uhr).

Digitales Angebot greift gut

Live übertragen werden die URW-Heimspiele ohnehin seit Saisonbeginn via Internet-Livestream – damit die ausgesperrten Fans trotzdem dabei sein können. „Außerdem können wir so unseren Sponsoren mehr Aufmerksamkeit zukommen lassen, wenn schon keine Zuschauer in die Halle dürfen“, erklärt Hahn. Die Streams erfreuen sich großer Beliebtheit, die Zuschauerzahlen steigen – wohl auch, weil URW dort nicht nur das Spiel überträgt, sondern auch großen Aufwand in das Rundherum steckt. Experten werden eingeladen, das Spiel wird mit einem Analysetool zerpflückt, es gibt Interviews.

Apropos Interview: Das ebenfalls im Herbst gestartete Internet-Gesprächsformat „Nordmann LiveTalk“, in dem Moderator Tobias Rudig jeden Mittwoch Personen rund um die URW vors Mikrofon bittet, erfreut sich großer Beliebtheit. „Wir haben uns mittlerweile bei 30.000 Zuschauern pro Sendung eingependelt“, so Hahn. „Im November haben wir bei den Gesamtzahlen die 100.000er-Marke knapp verpasst, die wollen wir aber heuer noch knacken.“

Neue Elemente sollen dauerhaft bleiben

Die Krise hat URW Waldviertel als Chance begriffen. Der ohnehin schon professionelle Außenauftritt wurde durch die Auswirkungen der Corona-Pandemie noch einmal auf ein neues Level gehoben. Livestreams, Nordmann-Talk, virtuelle Patronanzen… „Wir haben im Vorstand ein sehr cooles Team, das sich sehr viele Gedanken gemacht hat, wie wir aus der aktuellen Situation das beste machen können“, erklärt Hahn. „Wir erreichen damit viele Leute, auch wenn derzeit niemand zu uns kommen darf. Fans und Sponsoren haben so einen digitalen Mehrwert.“ Den will man auch nach Bewältigung der Corona-Pandemie beibehalten. „Unsere Vorbilder in puncto Außenauftritt und Öffentlichkeitsarbeit sind die großen Fußballklubs“, sagt Hahn. „An denen orientieren wir uns, da wollen wir hin.“