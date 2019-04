Die Waldviertler holten gleich den ersten Punkt, doch die Anfangsphase der Gäste war höchst nervös. Es war Aich/Dob, das den ersten kleinen Vorsprung (9:5) herausholte. Zwar verkürzte die Truppe von Trainer Zdenek Smejkal bis zur Mitte des ersten Satzes auf 11:12, doch eine Vielzahl an schlechten Service-Annahmen und Unkonzentriertheiten führten zum nächsten hohen Rückstand (17:12). Die Nordmänner kämpften sich einmal mehr zurück, doch beim Stand von 23:20 entschied Aich/Dob zwei längere Ballwechsel durch Max Landfahrer und Matej Mihajlovic für sich.

Das mächtige Service der Kärntner zu entschärfen, wie Manager Werner Hahn vor der Partie verlangte, funktionierte kaum. Das setzte sich auch im zweiten Abschnitt fort. Die Nordmänner gingen durch zwei gute Blocks 2:1 in Führung, ab dem 4:4 schlich sich wieder der Fehlerteufel ein. Aich/Dob spielte einen beruhigenden Vorsprung heraus und trug diesen bis zum 17:12. Ein guter Block von Dawid Siwczyk läutete die nächste Aufholjagd der Gäste ein, Smejkal forderte „weniger Fehler“ und die Mannschaft gehorchte – nach einem starken Service von Rudinei Boff stand es 18:16 für Aich/Dob. Als es im nächsten Ballwechsel gewaltig nach einer Wende roch, spielte Lars Bornemann zu überhastet auf den gegnerischen Libero und schlug dann ins Out. Die Hausherren legten wieder vor und erhöhten auf 2:0.

Starkes Service von Szarek

Wie es gehen kann, bewiesen die Nordmänner im dritten Satz. Nach einem Blockpunkt stand es zu Beginn 4:1 für die Gäste, und plötzlich stand auch Aich/Dob unter Druck. Im Gegenzug stellten die Waldviertler erstmals die vielen Fehler ab. Als sich diese wieder einschlichen schmolz der Vorsprung und Matej Kök verkürzte per Ass auf 13:15 aus Sicht der Heimischen. Es folgte der Auftritt des Lukasz Szarek, der die Waldviertler mit einer tollen Serviceserie komfortabel in Führung brachte. Die Gäste blieben dominant, Andrew Clayton blockte zum Satzball, den Pavel Bartos per Ass verwertete.

Aich/Dob startete konzentrierter in den vierten Abschnitt und die Waldviertler liefen wieder hinterher. Zwar kam man zur Mitte des Satzes immer wieder heran, doch einmal mehr warfen vermeidbare Fehler bei der Annahme die Gäste zurück. Eine besonders schlechte Phase führte zum 17:8 für Aich/Dob, das diesen Vorsprung nicht mehr hergab. Den ersten Matchball wehrte Szarek ab, den vierten verwertete schließlich Landfahrer

URW-Manager Werner Hahn: „Sobald der amtierende Meister diesen Druck nicht aufbauen konnte waren wir ebenbürtig. Aber wir waren knapp dran. Wir können uns auf ein spannendes Match am Sonntag freuen.“