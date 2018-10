Damen-Landesliga

LANGENLEBARN - ZWETTL 1:3. Die Damen des SPU Sparkasse Zwettl Volleyballteams starteten vergangenen Samstag in Tulln souverän in den ersten Satz. Eine geringe Eigenfehlerquote, engagierter Einsatz sowie taktisch kluge Angriffe verhalfen zu einem klaren Satzgewinn (17:25).

Eine völlige Kehrtwende brachte jedoch Satz Nummer Zwei. Lücken in der Verteidigung sowie einige Eigenfehler führten zu einem großen Rückstand, der trotz kurzer Aufholjagd nicht mehr wettzumachen war (25:17).

Diese kollektive Schwächephase konnte allerdings gemeinsam mit dem zweiten Satz beendet werden, und so zeigten die Zwettlerinnen in den folgenden Sätzen wieder ihr gewohntes Spielniveau. Starke Angriffe, eine solide Defensivleistung sowie gute Stimmung konnten bis zum Ende des Spiels aufrecht erhalten werden und die Zwettlerinnen durften sich über wichtige drei Punkte für die Tabelle freuen (22:25, 20:25).

Besonders erwähnenswert ist das Debüt der 16-jährigen Lena Kolm, welche als Verteidigungsspielerin bzw. Libera ihren ersten erfolgreichen Einsatz in der Landesliga absolvierte.

„Bis auf den zweiten Satz haben wir heute gut gespielt. Ein druckvolles Service und keine Unsicherheiten im Angriff sind wohl weiterhin der Schlüssel zum Erfolg“, resümierte Coach Daniel Schießwald.

Österreich-Cup Herren.

ST. PÖLTEN - SG WALDVIERTEL 3:1. Die Waldviertler verpassten den Aufstieg in die nächste Runde deutlich, nur im zweiten Satz hielten die Gäste erfolgreich mit. „Das ganze Match über haben wir eine Klasse unter unserem Level gespielt“, so Trainer Rudinei Boff. „Wir haben jedoch mit allem gekämpft, was uns heute zur Verfügung stand, es war aber leider zu wenig“.