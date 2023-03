Zwettler Gym-Mädchen sind Landesmeister

Werbung

Am 22. März hieß es für eine goldene Volleyballgeneration des Gymnasiums Zwettl Abschied nehmen. Zum letzten Mal traten die Mädchen der 8. Klassen für ihre Schule an. Nach den vorgezogenen Bundesmeisterschaften, bei denen sie mit Platz drei geglänzt hatten, holten sie mit ihrem Team nun auch den Landesmeistertitel.

Im Schulvolleyball haben sie trotz eineinhalbjähriger Coronapause fast alles gewonnen, was es zu gewinnen gibt. 2019 und 2020 die U17-Landesmeisterschaft, 2022 und eben heuer den Oberstufentitel. Bei den Bundesmeisterschaften im vergangenen Dezember spielten sie ganz vorne mit und holten Bronze. Dass sie in der Unterstufe nicht auch in der Schülerliga österreichweit glänzen konnten, liegt daran, dass sie bis zur 4. Klasse drei verschiedene Schulen besucht haben.

Dass nach dem Ende des Finales viele Tränen flossen, zeigt, wie wichtig den Mädchen dieser Teil ihrer Schulkarriere war.

„Die Schulgemeinschaft des Gymnasiums dankt euch für euren Einsatz und eure Leidenschaft und wünscht euch alles Gute auf eurem weiteren Weg und noch viel Freude und Erfolg im Volleyball“, sagte Betreuer Stefan Löschenbrand.